De las urnas a la cárcel: Entregan a México al exmagistrado Edgar Danés Rojas, acusado de violación

Tras un año de permanecer detenido en territorio estadounidense, el exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), Edgar Danés Rojas, fue deportado y entregado a las autoridades mexicanas. El exfuncionario, quien fuera una de las figuras más influyentes en la justicia electoral del estado, es requerido por la justicia para responder por el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 14 años.

La entrega oficial se realizó en uno de los puentes internacionales que conectan a Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas. Danés Rojas había sido capturado hace exactamente un año en Laredo, Texas, luego de cruzar la frontera en medio de un torbellino de acusaciones legales y un atentado contra su vida que marcó su salida del país.

Desafuero y caída de Edgar Danés Rojas

La caída de Danés Rojas comenzó cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas presentó elementos sólidos que lo vinculaban con el abuso sexual de una adolescente. Ante la gravedad de las pruebas, el Congreso de Tamaulipas procedió a su desafuero, eliminando la inmunidad procesal que protegía al entonces magistrado presidente y permitiendo que se girara la orden de aprehensión en su contra.

Antes de su captura en el extranjero, la vida del exmagistrado estuvo marcada por la violencia. El 21 de agosto de 2024, hombres armados dispararon en su contra cuando llegaba a su domicilio en Ciudad Victoria. Aunque sobrevivió al ataque, poco tiempo después abandonó el territorio nacional, presuntamente para evadir la acción de la justicia por las denuncias de carácter sexual que ya pesaban sobre él.

El proceso que viene para Edgar Danés Rojas

Con su retorno a México, Danés Rojas será puesto a disposición del juez que lo requiere para iniciar el proceso penal correspondiente. La sociedad tamaulipeca y las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han seguido de cerca este caso, exigiendo que su antiguo cargo en el Poder Judicial no sea un factor que influya en la impartición de justicia.