Asalto millonario: retiró 2 millones de pesos y minutos después se los arrebataron a punta de pistola en Guadalupe

Dos sujetos realizaron un asalto millonario, cuando robaron a un hombre afuera de una sucursal bancaria los 2 millones de pesos que había retirado en Guadalupe.

Escrito por: Alejandra Gómez
Un hombre fue víctima de un asalto millonario al salir de una sucursal bancaria en la colonia La Fuente, donde minutos antes había retirado 2 millones de pesos en Guadalupe, Nuevo León.

Le roban dos millones de pesos al salir del banco

Los hechos se registraron este miércoles entre las 11:30 y las 12:00 horas, generando alarma entre vecinos y transeúntes de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima salió de la sucursal bancaria ubicada en la calle Tolteca, cerca del cruce con avenida Juárez, cuando fue interceptado por dos hombres que lo despojaron de un maletín negro que contenía el efectivo.

La víctima describió a uno de los delincuentes, ya que llevaba cubrebocas y gorra, mientras que el otro solo portaba cubrebocas.

Durante el asalto, uno de ellos exhibió un arma de fuego tipo escuadra, con la que amenazó al cuentahabiente para asegurarse de obtener el dinero.

