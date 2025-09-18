Asalto millonario: retiró 2 millones de pesos y minutos después se los arrebataron a punta de pistola en Guadalupe

Un hombre fue víctima de un asalto millonario al salir de una sucursal bancaria en la colonia La Fuente, donde minutos antes había retirado 2 millones de pesos en Guadalupe, Nuevo León.

Le roban dos millones de pesos al salir del banco

Los hechos se registraron este miércoles entre las 11:30 y las 12:00 horas, generando alarma entre vecinos y transeúntes de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima salió de la sucursal bancaria ubicada en la calle Tolteca, cerca del cruce con avenida Juárez, cuando fue interceptado por dos hombres que lo despojaron de un maletín negro que contenía el efectivo.

https://twitter.com/info7mty/status/1968409596462088469

La víctima describió a uno de los delincuentes, ya que llevaba cubrebocas y gorra, mientras que el otro solo portaba cubrebocas.

Durante el asalto, uno de ellos exhibió un arma de fuego tipo escuadra, con la que amenazó al cuentahabiente para asegurarse de obtener el dinero.