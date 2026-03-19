Segundo paro nacional de agricultores: Campesinos advierten bloqueos en carreteras para este día

Ante el incumplimiento de demandas para el sector campesino, agricultores han advertido sobre la posibilidad de realizar un segundo Paro Nacional, programado tentativamente para los últimos días de marzo 2026, lo que podría provocar bloqueos en carreteras de México.

La movilización surge por el incumplimiento de compromisos del Gobierno federal con productores agrícolas, quienes aseguran que, de no respetar los acuerdos, podría estallar el paro rumbo al Mundial 2026.

Fecha del paro nacional de agricultores en 2026

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señaló que aún se discuten los puntos del pliego petitorio, pero los bloqueos están programados tentativamente para iniciar el próximo lunes 23 de marzo de 2026.

Aunque ya se han registrado bloqueos carreteros en estados como Zacatecas y Morelos, no se descarta que se extiendan a otras regiones del país, como en Sinaloa y Chihuahua.

Entre los puntos afectados se podrían incluir accesos clave a la Ciudad de México (CDMX) y zonas productoras, por lo que se recomienda estar atentos a los canales de información.

Transportistas también han advertido que podrían sumarse a las protestas, ante la ola de violencia e inseguridad que enfrentan en las autopistas; lo que incrementaría el caos en tramos carreteros.

¿Por qué protestan los agricultores?

Los productores del campo señalan múltiples acuerdos que no se han cumplido en su totalidad, entre los que destacan:



Falta de programas efectivos de apoyo para pequeños agricultores

Irregularidades en la compra de maíz y frijol

Presuntos actos de corrupción en el manejo de bodegas y recursos

Importación masiva de granos que afecta la producción nacional

Entre las demandas, también se exigen precios justos para productos básicos que puedan hacer frente a la competencia de mercados internacionales. Una propuesta que surge en medio de las negociaciones del T-MEC

Mundial 2026 en riesgo por protestas de agricultores

Para los agricultores, la advertencia es clara: si no se atienden sus demandas, las manifestaciones podrían extenderse hasta el Mundial de Futbol 2026, que inicia el 11 de junio.

Líderes campesinos han señalado que, de no haber soluciones, podrían intensificar sus acciones durante el evento. No obstante, están abiertos al diálogo, con la intención de llegar a acuerdos que permitan evitar el paro nacional.