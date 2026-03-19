Persecución y balacera: Confirman muerte de “La Barquita” en Colima, líder de “La Mayiza”

Autoridades confirman la muerte de Gabriel “N”, alias “La Barquita” luego de que se reportara una persecución y balacera que inició dentro de un supermercado en Manzanillo, Colima.

Tras el llamado al 911, elementos de seguridad arribaron al lugar para atender la emergencia, mientras clientes intentaban ponerse a salvo. En el lugar hay videos de gente corriendo, buscando resguardarse y tratando de salir del sitio lo más rápido posible. Un caos total.

Persecución en Manzanillo termina con un hombre muerto

De acuerdo con los reportes, tras el incidente en la tienda comenzó una persecución en las inmediaciones, sobre un boulevard cercano. El seguimiento fue contra un vehículo blanco.

Uno de los puntos que más ha impactado es que todo comenzó en el supermercado. Los clientes de la tienda vivieron momentos de miedo y terror al quedar en medio de una situación de riesgo.

La movilización terminó con un hombre muerto por disparos y una mujer herida, quien lo acompañaba. Hasta el momento, autoridades no han confirmado si el hombre fue abatido por fuerzas de seguridad o si era perseguido por otros sujetos.

#LoÚltimo | Reportan que habría muerto integrante de la Mayiza que operaba en Manzanillo, Colima.



El video fue tomado en una plaza comercial del puerto colimense donde sucedió la movilización federal y estatal y posterior balacera.



Vía: @Marcia_Colima pic.twitter.com/QxL2JHcQ6R — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

Confirman que el fallecido era “La Barquita”

Autoridades confirmaron que el hombre muerto fue identificado como César Gabriel “N”, alias “La Barquita”. Se le señala como líder de sicarios del Cártel de Sinaloa en la región, específicamente vinculado a una facción conocida como “La Mayiza”.

También trascendió que contaba con una orden de aprehensión vigente. El presunto líder criminal era considerado un generador de violencia en los últimos meses en la zona.

Por otro lado, las autoridades no han dado más detalles sobre el estado de salud de la mujer herida. Mientras tanto la investigación continúa.