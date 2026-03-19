Caos en Guadalajara: Brutal incendio, aparatosa volcadura y ataque armado desatan jornada crítica en ZMG

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una jornada marcada por emergencias que movilizaron a corporaciones de seguridad y rescate en distintos puntos de municipios jalisiences. El incendio en vertedero, accidentes viales como una volcadura y un ataque armado dejaron personas lesionadas, además de que generaron alerta entre la población.

¿Qué pasó en el incendio del vertedero en Ahualulco?

Un fuerte incendio se registró en el vertedero del municipio de Ahualulco de Mercado, lo que provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia. En el lugar trabajaron de manera coordinada elementos de Protección Civil municipal, brigadas forestales, además de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, quienes lograron controlar las llamas tras varias horas de labores.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, pero autoridades mantienen monitoreo para evitar la reactivación del fuego, un riesgo común en este tipo de siniestros.

¿Cómo fue la volcadura en Tlajomulco?

En la colonia Colinas del Roble, en Tlajomulco de Zúñiga, se registró una aparatosa volcadura luego de que un conductor perdiera el control en una curva pronunciada. El accidente ocurrió en el cruce de Paseo de la Cumbre y Volcán Impala. El vehículo terminó con las llantas hacia arriba, generando una fuerte movilización de servicios de emergencia.

A pesar de la gravedad del impacto, no se reportaron personas lesionadas, de acuerdo con reportes preliminares. Autoridades realizaron maniobras para retirar la unidad y restablecer la circulación.

¿Qué se sabe del ataque armado en San Pedrito?

La violencia también se hizo presente en la colonia San Pedrito, en San Pedro Tlaquepaque, donde dos personas resultaron lesionadas tras un ataque armado. Las víctimas, de 24 y 17 años, fueron agredidas por sujetos armados que incluso ingresaron a una vivienda para atacarlos.

Uno de los lesionados presentó una herida en el cráneo por golpe, mientras que el menor sufrió una lesión por arma de fuego en el hombro; ambos fueron trasladados para recibir atención médica. Policías municipales ya iniciaron un operativo para dar con los responsables.

¿Por qué ocurrió el choque en Guadalajara?

En Guadalajara, un accidente vial se registró en el cruce de avenida Hidalgo y Mariano Azuela, presuntamente debido a la falla de un semáforo. El percance involucró dos vehículos, uno de los cuales fue declarado pérdida total. Además, se reportó a una persona lesionada, mientras que las aseguradoras y las autoridades trabajaron en el deslinde de responsabilidades.

Los hechos ocurridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) evidencian los desafíos en materia de seguridad, infraestructura y protección civil en una de las zonas más importantes del país. Mientras las autoridades continúan con investigaciones y labores preventivas, queda abierta la reflexión: ¿están las ciudades preparadas para responder de forma efectiva a múltiples emergencias en un solo día?