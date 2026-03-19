Claman justicia por la enfermera Blanca Cecilia Rojas; le “arrebataron la vida” tras asalto en Puebla

La enfermera Blanca Cecilia Rojas murió la mañana del martes 17 de marzo , luego de ser atacada a balazos durante un asalto la noche del lunes en la carretera Puebla -Tehuacán, a la altura de Amozoc.

En el mismo ataque, un médico y otra enfermera resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital en Puebla, donde permanecen bajo atención. El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició las diligencias para esclarecer el asalto.

¿Quién era Blanca Cecilia Rojas, enfermera asesinada en Puebla?

De acuerdo a información compartida por el gemio de la salud en redes sociales, Blanca Cecilia Rojas Aguilar tenía 49 años y se desempeñaba como enfermera con especialidad quirúrgica en el Hospital General de Tecamachalco; contaba con dos maestrías y era reconocida entre sus colegas por su trayectoria en el área.

La noche del ataque, había concluido la jornada tras trabajar durante el fin de semana; junto a sus compañeros, un médico y otra enfermera, salió rumbo a Puebla capital en un vehículo particular.

¿Cómo ocurrió el asalto en la Puebla-Tehuacán donde murió una enfermera tras asalto?

El ataque ocurrió en la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del CESSA de Amozoc ; de acuerdo con los reportes, el vehículo fue interceptado por hombres armados que obligaron a los ocupantes a descender.

Tras despojarlos de sus pertenencias, los agresores dispararon contra ellos antes de huir; el hecho ocurrió alrededor de las 22:40 horas, en un tramo señalado por trabajadores como zona de riesgo.

Paramédicos trasladaron a las víctimas al Hospital del ISSSTEP. Blanca Cecilia presentaba una herida de bala en el abdomen; su estado se agravó durante la madrugada hasta confirmarse su fallecimiento horas después.

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Piden justicia tras asesinato de enfermera en Puebla.|Captura de pantalla

Fiscalía de Puebla investiga el asesinato de la enfermera

El caso quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), que inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en delitos de violencia de género.

Peritos realizaron el análisis del cuerpo y recabaron indicios en el lugar del ataque para esclarecer cómo ocurrió el asalto y dar con los responsables.

Vivimos en un estado de Narco Terrorismo, en Crimen Organizado está desbordado y el Gobierno coludido con ellos.



Trató de no viajar en carretera porque ya me han intentado robar.



Blanca Cecilia una mujer que era importante pero para el gobierno es un número más.



Mi pésame — Leticia Rodriguez (@Leticiag1307) March 19, 2026

Gremio de salud exige justicia tras crimen en Puebla

Tras la muerte de Blanca Cecilia, personal médico y de enfermería alzó la voz para exigir justicia y condiciones de seguridad en las carreteras.

A través de redes sociales, compañeros señalaron que no se trata de un hecho aislado; recordaron que en ese mismo tramo, un trabajador de la salud fue asesinado en circunstancias similares el año pasado.

También destacaron su perfil profesional y humano: madre, compañera y parte activa del sistema de salud en la región.