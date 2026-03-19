¡Le arrebataron todo! Roban taller recién inaugurado en Puebla por joven emprendedor; le quitaron más de 200 mil pesos

¡Solo quería salir adelante! con la maleta de llena de sueño, Ángel llegó a Puebla con la meta de abrir un negocio; sin embargo, la delincuencia detuvo sus planes, luego de que vaciaran su taller automotriz a solo un mes de haberlo inaugurado.

En redes sociales, se difundió un video que cuenta la historia de Ángel, mostrando todo el esfuerzo que hizo para poder abrir su propio taller.

El sacrificio de Ángel para inaugurar su propio taller mecánico

Ángel, el joven de 25 años originario de Jalisco, viajó hasta Puebla para poder estudiar, después de terminar la carrera tomó la decisión de abrir su propio taller mecánico, por lo que se capacitó, aprendió y ahorro todo lo que pudo para poder cumplir su sueño.

El joven jalisciense comenzó comprando poco a poco su equipo, tocando puertas y buscando clientes para ofrecer servicios automovilísticos.

Aunque el camino no fue sencillo, después de muchos meses de esfuerzo y dedicación, Ángel logró abrir "Deluxe Auto Detailin", su propio local en el mes de febrero 2026, realizando una pequeña inauguración.

🚨 ¡PERO HAY KARMA! 🚨 De esas historias que duelen: Ángel, un joven emprendedor, decidió abrir su negocio de detallado de pintura de autos. Pero a pocos días de inaugurar su local en la colonia El Mirador de #Puebla, fue víctima de un robo. Las miserables ratas 🐀 se llevaron… pic.twitter.com/THWaBwYUnh — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) March 18, 2026

"Fue el resultado de mucho sacrificio": Delincuentes dejan vacían el taller de Ángel

Un mes después de la inauguración el taller mecánico de Ángel en Puebla fue víctima de la delincuencia en el estado, arrebatándole sus sueños, esfuerzo y más de 200 mil pesos.

Los delincuentes se llevaron absolutamente todo, incluso herramientas nuevas, dejando vacío el lugar, uno que el joven de 25 años había abierto con mucho esfuerzo y dedicación.

"Cada máquina, cada herramienta y cada producto que había ahí no apareció de la nada, fue el resultado de mucho trabajo, ahorro y sacrificio", se explicó en un video en redes sociales.

Sin avances en investigaciones: El caso de Ángel sigue sin justicia en Puebla

Al parecer, Ángel ya puso una pre-denuncia; sin embargo, hasta el día de ayer, todavía no podían ratificar por los "trámites administrativos", por lo que el caso sigue sin justicia.

En un video de redes sociales, que cuenta la triste historia del joven, se pide ayuda para compartir la publicación para que Ángel pueda tener justicia por el robo de su taller.