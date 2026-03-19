¡A lo Hombre Araña! Joven escala el Puente de las Américas en Ciudad Juárez para cruzar a Estados Unidos

Un video que parece de película ha dejado a varios con la boca abierta en la frontera de Chihuahua. Un joven mexicano, de 23 años, decidió desafiar las leyes de la física y vigilancia extrema de la zona al escalar la estructura metálica del Puente de las Américas en Ciudad Juárez.

Sin ningún tipo de protección que lo sostuviera, el hombre avanzó por la parte baja del cruce internacional, moviéndose entre vigas para intentar tocar el suelo estadounidense, en una maniobra que pudo terminar en una tragedia.

A 23-year-old Mexican national was apprehended by U.S. CBP officials while attempting to cross into the US by climbing beneath the Highway Loop 375 overpass at the Bridge of the Americas. https://t.co/uAQxjVvDeL credit: CBP pic.twitter.com/aMyfePUKK5 — ARC El Paso (@ARCElPasoTV) March 17, 2026

Hombre descubre entrada invisible por Puente de las Américas

Lo más sorprendente es cómo el joven logró ingresar a las instalaciones federales en Ciudad Juárez. A pesar de la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que custodian la zona, nadie notó el momento en que el hombre se coló hasta la parte baja del puente.

Aprovechando los puntos ciegos y la oscuridad, llegó hasta la estructura metálica para comenzar su peligroso ascenso por las vigas que sostienen el paso de miles de vehículos que transita por ahí diariamente.

Hombre escala Puente de la Américas para llegar a Estados Unidos

Una vez en la estructura, el joven avanzó, cruzando la extensión del puente. El video, captado por las cámaras térmicas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), muestra al mexicano moviéndose con agilidad a varios metros de altura.

Agarran a hombre que intentó cruzar la frontera en Ciudad Juárez

A pesar de su destreza física, el "Spider-Man juarense" no pudo burlar a autoridades estadounidense.

Al llegar al otro extremo del puente y descender en territorio de El Paso, Texas, los agentes de la Patrulla Fronteriza ya lo estaban esperando. El hombre fue detenido de inmediato sin que opusiera resistencia, terminando así su travesía aérea.

Estados Unidos y sus medidas extremas en las fronteras

Las autoridades de los Estados Unidos señalaron que, aunque los intentos de cruce ilegal han bajado gracias al refuerzo de la seguridad, los métodos de los migrantes se han vuelto mucho más peligrosos.

La llegada de más militares estadounidenses a la frontera, la construcción de nuevos tramos de muro y los kilómetros de alambre de púas con navajas han obligado a las personas a buscar rutas que ponen en juego su vida, como escalar puentes de gran altura o cruzar zonas desérticas extremas.