Luto en Hidalgo: Localizan sin vida a los tres hombres que salieron a vender camionetas en Tulancingo

Tres hombres originarios de Santiago Tulantepec desaparecieron luego de salir a vender unas camionetas en la región de Tulancingo, Hidalgo. Durante la noche de este 18 de marzo, la familia de las víctimas anunció que ya habían sido localizados, lamentablemente sin vida.

Se trata de Luis Ángel Tapia Flores, Luis Enrique Tapia Hernández (padre e hijo) y Edgar Miguel Hernández Méndez.

Al momento de esta publicación, ninguna autoridad ha confirmado los hechos ni el lugar en dónde fueron localizados los cuerpos.

Última ubicación de los tres hombres desaparecidos en Tulancingo

De acuerdo con los familiares, el último rastro de los hombres desaparecidos, apunta a que estaban en una zona conocida como la “Y” en Tulancingo. Ahí, después de las 17:00 horas, fue vista por última vez. A partir de ese momento, se perdió toda comunicación con ellos.

Autoridades iniciaron un operativo de búsqueda tras la denuncia. La policía estatal logró ubicar dos de las tres camionetas en la misma zona de la “Y”.