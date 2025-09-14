Rescatan a niña atrapada en tubería dentro de alberca en Guadalupe, NL

Una intensa movilización de cuerpos de rescate se registró la tarde del sábado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León (NL), luego de que una niña de 4 años quedara atrapada en la tubería de una alberca dentro de un domicilio particular.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles 5 de Mayo y Guadalupe Oriente, en la colonia Guerra, lo que provocó la rápida reacción de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

Intenso operativo de rescate por menor atrapada en piscina

De acuerdo con la información oficial, los familiares de la menor solicitaron ayuda de inmediato al percatarse de que no podían liberarla por sus propios medios.

La llamada de auxilio activó un despliegue en el que participaron Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Guadalupe, Bomberos Guadalupe, Cruz Roja y Rescate Urbano.

Al llegar al domicilio, los rescatistas iniciaron maniobras coordinadas que se extendieron por casi 50 minutos. Durante este tiempo, se emplearon herramientas de corte y técnicas especializadas para evitar riesgos adicionales mientras se trabajaba en la tubería. Paramédicos supervisaban de cerca la condición de la menor, quien presentaba dolor e inflamación en la extremidad afectada.

Finalmente, los equipos lograron liberar a la niña sin poner en riesgo su vida. Por precaución, fue trasladada en ambulancia junto con su madre a un hospital cercano.

El operativo atrajo la atención de vecinos de la colonia, quienes se mantuvieron expectantes ante la presencia de ambulancias, patrullas y camiones de bomberos en la zona. Autoridades municipales confirmaron que la rápida coordinación entre corporaciones fue clave para el rescate exitoso.

Hasta el momento, la menor permanece estable y se espera que evolucione favorablemente tras el accidente.

¿Cómo debes reaccionar ante una emergencia en un alberca?

En caso de una emergencia con un niño dentro de una alberca, lo más importante es actuar de inmediato y con serenidad. Los especialistas en rescate advierten que los principales riesgos están relacionados con ahogamientos silenciosos y atrapamientos en sistemas de succión o tuberías.

Ante una situación así, nunca se debe intentar liberar al menor con fuerza, ya que podría agravar la lesión; lo correcto es cortar de inmediato el suministro eléctrico o de bombeo de la alberca, mantener al niño con la cabeza fuera del agua y solicitar ayuda urgente a los servicios de emergencia, mientras se le brinda acompañamiento constante hasta la llegada de personal especializado.