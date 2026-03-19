Denuncian solo 10 casos por violencia escolar, pero crecen videos de peleas entre estudiantes en Jalisco

Tras la difusión en redes sociales de diversas peleas entre estudiantes de educación básica en Jalisco, el titular de la Secretaria de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que se ha hecho un llamado a padres de familia, directivos, docentes y alumnos para evitar este tipo de conductas.

Casos de violencia escolar en Jalisco

El funcionario explicó que, aunque los videos han generado preocupación, las denuncias formales por violencia escolar han disminuido en comparación con el año pasado.

Detalló que en lo que va del año se han registrado alrededor de 10 casos, una cifra considerablemente menor frente a periodos anteriores, cuando se reportaban tres o cuatro veces más incidentes.

"Evidentemente un padre de familia también estén sobre derecho de denunciar ante la autoridad cualquier agresión que se haya solicitado, independientemente de eso el enterarnos nosotros por medios o por las redes sociales. Hay una intervención puntual, particularmente este año han bajado drásticamente los casos de violencia escolar hemos tenido alrededor de 10 casos y cada caso se trata con profundidad, pero recordemos que tuvimos el año recientes tres o cuatro veces más casos en el mismo periodo de tiempo”, dijo Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación de Jalisco.

Desde la Secretaría de Educación Jalisco continuamos promoviendo la visión del @PabloLemusN de colaborar con el sector productivo para fortalecer la pertinencia educativa y ampliar las oportunidades de aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. pic.twitter.com/cPWUqEpolH — Juan Carlos Flores Miramontes (@JCFloresMiramon) March 18, 2026

Flores Miramontes reiteró que las autoridades educativas mantienen atención directa en cada reporte y subrayó la importancia de que la comunidad escolar denuncie cualquier acto de violencia, a fin de actuar de manera oportuna y prevenir su repetición.