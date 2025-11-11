Pánico y minutos de terror tras un violento asalto en panadería de Valle de Chalco, Edomex. Ante la mirada de una señora y una joven, un ladrón encañonó y amenazó a una cajera para robarle el dinero de las ventas del día en el negocio ubicado en la colonia Guadalupana.

“Ustedes no se metan. Pásame el dinero, quédense ahí, con ustedes no es el pedo. No le juegues al ver#$4, porque yo sé que tienes más y dame tu teléfono"; así fue como se registró el asalto por una cámara de seguridad.

Captan en video el rostro del ladrón durante asalto en panadería de Chalco

Este delincuente armado ingresó durante la tarde del domingo, se llevó todo lo que quiso. Ante esta situación y harta de los delitos, una de las víctimas habló bajo el anonimato

“Se metió un tipo aquí al negocio; estábamos cuatro personas. De hecho, dos clientes, mi compañera y yo; se metió amenazando con una arma de fuego, más que nada (amenazó) a mi compañera e inmediatamente, o sea, le pidió el dinero.

“Le estaba apuntando a ella. Yo estaba del otro lado en del mostrador también y este me dijo que no me moviera; sentí la verdad, mucho miedo”, explicó la testigo.

Ladrón escapa con impunidad tras asalto en panadería de Chalco

El sujeto escapó con toda impunidad, con la venta del día y las pertenencias de la encargada.

“Aquí seguidos se escuchan asaltos, no nada más en los negocios, sino también a las personas, a cada rato se quejan de que están asaltando seguido, muy seguido”, agregó

“La delincuencia está cada vez más fuerte y las autoridades no hacen nada. Pueden estar asaltando a la hora que quieran, no nos toman en cuenta”, declaró Ivón, habitante de la zona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REVELAN VIDEO DEL MOMENTO EXACTO EN QUE ASESINAN A POLICÍA DE LA CDMX EN CHALCO

https://x.com/AztecaNoticias/status/1988225114899407110?s=20

Sin denuncias contra ladrón de panadería tras asato en Chalco

La víctima, hasta el momento, no ha iniciado su denuncia, pues, pocos creen que se haga algo para detenerlo.

Los que aquí trabajan, aseguran la única medida de protección con la que cuentan son las cámaras de seguridad, pero a los delincuentes poco les importa quedar grabados en video.

El Estado de México es una de las entidades del país donde más se registran asaltos con violencia a comercios, de enero a marzo del 2025 se iniciaron más de 4500 carpetas de investigación.