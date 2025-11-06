¿Abuelita de Chalco podría fugarse? Niegan a Carlota “N” llevar proceso en casa

Carlota "N", la abuelita de Chalco, seguirá en la cárcel al ser acusada del homicidio de dos supuestos invasores de predio en el Estado de México (Edomex), pues le negaron llevar su proceso en casa tras ser detenida por su probable relación en el homicidio de dos hombres el 1 de abril de 2025.

Este jueves, tras una audiencia, se determinó negarle el cambio de medida cautelar para que lleve su proceso bajo prisión domiciliaria debido a su estado de salud.

Señalan que abuelita de Chalco podría fugarse

Luego de 6 horas de audiencia, el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria le fue negado. La jueza llegó a esta determinación por el riesgo de que se pueda dar a la fuga, además de que, de acuerdo con la jueza, no se acreditó el parentesco familiar con uno de los hijos que se presentaron para que su mamá permaneciera en su casa en prisión domiciliaria.

El hijo de carlota aseguró que todo esto es para mantener una cortina de humo ante los homicidios de alcaldes y líderes limoneros en el país, y que hay una línea por parte del gobierno.

Hace siete meses la mujer acudió a su casa en el poblado de Candelaria Tlapala, ubicada en la calle Hacienda La Labor, del fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe, donde unas personas presuntamente habían invadido su casa, por lo que abrió fuego contra estas, en donde un menor de 14 años resultó herido también.

VIDEO: Captan a Carlota "N", abuelita de Chalco disparando

Los hechos por los que se le relaciona fueron dados a conocer en un video difundido en redes sociales. En la grabación se aprecia el momento en que la mujer llega, junto con sus hijos

Eduardo “N” y Mariana “N”, también detenido, en un automóvil.

La señora Carlota "N", de 73 años, fue grabada desde una ventana por otra mujer, quien al parecer era familiar de las víctimas. "¡Le pegó a mi suegro!", gritó una mujer, luego de que en el lugar se escuchara la detonación del arma de fuego.

Una mujer y su presunto hijo balearon a una familia en #Chalco, #Edomex, tras un reclamo por una propiedad. El saldo fue de un joven muerto, un menor y un hombre heridos. Los agresores escaparon sin dejar rastro. Las autoridades aún no han realizado detenciones.… pic.twitter.com/17ZgD81xYL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 2, 2025

Carlota "N, fue detenida con sus hijos

La mujer de 73 años fue detenida junto con otras dos personas llamadas Eduardo "N", 34 años, y su hija Mariana "N", de 51 años, señalados como presuntos implicados.

Con el análisis de videovigilancia de infraestructura estatal, personal del C5 ubicó el carro donde escaparon en el municipio de Chicoloapan, por ello fue desplegada una acción operativa en la que también participaron Policías Municipales de Chicoloapan, que permitió la captura de Carlota "N", Eduardo "N" y Mariana "N", quienes se encontraban en posesión de dos armas de fuego que al parecer fueron utilizadas al momento de ejecutar el hecho, así como el vehículo en el que huyeron, luego de que habrían cometido el ilícito.

La abuela de Chalco y sus hijos son investigados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa

Las personas que perdieron la vida son un joven de 19 años de edad, quien falleció en el lugar, mientras que un hombre más de 51 años murió cuando recibía atención médica en un hospital del municipio de Chalco, en tanto, otra persona más también resultó lesionada, esta última se trata de un menor de 14 años de edad quien se encontraba en el lugar.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Carlota “N”?

El Artículo 241 del Código Penal del Estado de México estipula que comete el delito de homicidio la persona que priva de la vida a otra. El Artículo 242 menciona que el delito de homicidio, se sancionará en los siguientes términos:

Por homicidio simple, se impondrán de diez a quince años de prisión y de doscientos cincuenta a trescientos setenta y cinco días multa

Al responsable de homicidio calificado, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa

La persona responsable del homicidio de dos o más personas, en el mismo o en distintos hechos, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.

Mientras que el Artículo 10 del mismo Código señala que se castiga la tentativa del delito y esta lo es cuando la intención se exterioriza ejecutando la actividad que debería consumar el delito u omitiendo la que debería evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del agente, no hay consumación, pero sí pone en peligro el bien jurídico.

Si la ejecución del delito queda interrumpida por desistimiento propio y espontáneo del inculpado, solo se castigará a este con la pena señalada a los actos ejecutados que constituyen por sí mismos delitos.

