Revelan video del momento exacto en que asesinan a policía de la CDMX en Chalco

Un trágico asalto la tarde del 30 de septiembre en Chalco cobró la vida de un policía de la CDMX, quien fue atacado mientras salía con su esposa.

Captan en video momento en que asesinan a policía de la CDMX
El momento del ataque quedó grabado en video.|Captura de video
Escrito por: Ollinka Méndez
La tarde del martes 30 de septiembre fue el escenario de una agresión letal en el municipio de Chalco, Estado de México, donde un policía de la CDMX fue asesinado; todo quedó en video.

VIDEO: Asesinan a un policía de CDMX en Chalco durante un intento de robo

José Jacinto Ponce Alfaro, quien se desempeñaba como Director de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Tlatelolco, fue asesinado a tiros por criminales mientras disfrutaba de su día libre.

El oficial, con rango de Policía Segundo, se encontraba en la colonia Benito Juárez en compañía de su cónyuge, quien también pertenece a la corporación de seguridad capitalina. La pareja salía de un comercio cuando fueron abordados por dos individuos cuyo único objetivo era el despojo de su vehículo motorizado ligero. El suceso, registrado en video, expone el momento preciso del ataque armado contra el matrimonio.

Fuentes oficiales detallan que el crimen ocurrió en el momento en que los asaltantes interceptaron al matrimonio para arrebatarles la motocicleta. El uniformado, quien era una pieza operativa fundamental en la seguridad de la icónica demarcación de la alcaldía Cuauhtémoc, opuso resistencia al atraco. Esta acción provocó que los delincuentes abrieran fuego en su contra, causándole heridas mortales que le hicieron perecer de forma inmediata en el lugar de los hechos.

La esposa del oficial resultó lesionada y recibe atención médica

La tragedia se agravó al confirmarse que su esposa, que presenció la agresión, también resultó lesionada en el altercado. Tras el suceso, la mujer, igualmente miembro de la SSC, fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

La pérdida del Director de la UPC Tlatelolco representa un duro golpe para la institución. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, se pronunció al respecto, garantizando a la ciudadanía que el crimen “no quedará impune”. El funcionario transmitió sus condolencias más sinceras a los deudos y allegados del caído, ofreciendo un abrazo solidario y fraterno a la familia.

Las autoridades trabajan para identificar y capturar a los responsables del crimen

En un esfuerzo por esclarecer el homicidio, el titular de la dependencia aseguró que se está trabajando desde el momento inicial en colaboración estrecha con las autoridades mexiquenses. Esto incluye la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM). El propósito de esta coordinación interinstitucional es identificar a los culpables de la agresión y lograr su detención a la brevedad posible.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha refrendado su compromiso total con la pareja del policía Segundo Ponce. Su cónyuge, quien resultó herida durante el intento de hurto, ya está recibiendo soporte completo por parte de la institución a través de sus áreas legal, médica y de recursos humanos, asegurando que reciba la atención y el apoyo necesarios tras el violento episodio.

