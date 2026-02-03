Lo robaron y le dispararon al huir: Caen dos tras ataque armado en Iztapalapa, uno es menor de edad

La inseguridad golpeó nuevamente en las calles de la alcaldía Iztapalapa. Un hombre de 53 años terminó en el hospital tras ser víctima de un asalto violento en el que, no conformes con despojarlo de su dinero, los delincuentes abrieron fuego en su contra.

Gracias a la rápida reacción de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y al monitoreo de las cámaras de videovigilancia, se logró la captura de los dos presuntos responsables: un adulto y un menor de edad.

El ataque en Iztapalapa: Le dispararon mientras corrían

Los hechos de sangre ocurrieron en el cruce de las calles Ixtlixóchitl y Cuauhtémoc, en la colonia El Paraíso. De acuerdo con el testimonio de la víctima, fue interceptado en la vía pública por dos sujetos que, a punta de pistola, le exigieron sus pertenencias.

El hombre entregó el dinero en efectivo que llevaba, pero la agresión no terminó ahí. Según el reporte oficial, los asaltantes, mientras emprendían la huida corriendo, accionaron el arma de fuego contra el ciudadano, hiriéndolo antes de escapar.

Balazos en El Paraíso, Iztapalapa: Trasladan a heridos

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a los oficiales en campo sobre la persona herida. Al llegar, los uniformados encontraron al hombre con manchas de sangre visibles.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) arribaron al punto y diagnosticaron al afectado con:



Herida de bala en el antebrazo izquierdo .

. Herida abrasiva en el pabellón auricular (oído) izquierdo.

Debido a las lesiones, fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención especializada.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Policías de la #SSC detuvieron a un sujeto y un menor de edad, probables responsables de agredir con disparos de arma de fuego a un hombre, tras un asalto, en calles de @Alc_Iztapalapa.



Los hechos sucedieron cuando los operadores del #C2 Oriente… pic.twitter.com/8vuQ0sIhX6 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 3, 2026

Cae un adolescente de 17 años

Con las características físicas descritas por la víctima y el cerco virtual del C2, la policía ubicó a los agresores metros adelante. Al marcarles el alto y realizar la revisión de protocolo, se les aseguró:



Un arma de fuego corta .

. Un cargador con dos cartuchos útiles.

El dinero en efectivo recuperado.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de 32 años y un joven de apenas 17 años de edad. Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por los delitos de robo con violencia y lesiones dolosas.