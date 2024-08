Asalto violento en Puebla: Sujetos simulan ser pasajeros y roban en combi a punta de pistola

Durante la mañana del pasado miércoles 21 de agosto, en la ciudad de Puebla , una cámara de seguridad de una combi captó el momento en el que dos delincuentes, quienes se hicieron pasar como pasajeros, perpetraron un violento asalto en el interior de la unidad.

Las imágenes que fueron captadas, y que posteriormente fueron colgadas en redes sociales, muestran cómo, tras ‘aparentar’ unos breves segundos ser viajeros de la ruta, desenfundan las armas y amenazan a las personas que están en el interior. Eran dos sujetos, uno con una mochila y vestimenta negra, y el otro de chamarra color vino.

El hombre que portaba la chaqueta sacó un arma de fuego, corta cartucho y les pide los objetos de valor de los pasajeros, en tanto que el otro hombre saca un cuchillo y comienza a meter las pertenencias de los usuarios en la mochila, luego de unos segundos ambos se bajan de la unidad.

“Cámara, mi gente, así como va, celulares y carteras, dame celular, tu chofer sigue manejando, deja de hacerte pen$%&", exige uno de los delincuentes.

#Puebla | "¡No estoy jugando, dame el celular!"



Captan violento asalto en unidad de transporte público; los #delincuentes estaban armados y hasta cortaron cartucho para quitarle a los pasajeros sus pertenencias.@Viridianahelo nos cuenta en Hechos #PrimeraLínea. pic.twitter.com/l1u2KxAKJr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 22, 2024

A punta de pistola y con cuchillo en mano, es como estos malhechores despojaron a los tripulantes de la unidad 25 de la Ruta 8, esto fue en la zona de los Héroes de Puebla y Santa Lucía, en la capital poblana. Estos sujetos se suben al transporte, como cualquier otro pasajero, pero no pasa ni un minuto cuando inician a delinquir, quitándoles a todos sus pertenencias de valor.

“Sobres, sobres, sobres el celular, sobres, no estoy jugando, sobres, no estoy jugando, dame el celular. Si me arma un pedo, lo trueno, me vale ver%&$ a quien le caiga”, gritan los delincuentes, sin temor a herir a alguien; así es como viven estos ladrones.

Entre el nerviosismo, algunos ciudadanos intentaron negociar con los delincuentes, pero fueron ignorados en este asalto que duró apenas algunos segundos.

La Fiscalía de Puebla reportó que no cuentan aún con la denuncia por esta injusticia e invita a la ciudadanía a presentarla.