Balacera en Álvaro Obregón: asesinan a dos hombres en Santa Fe sobre Vasco de Quiroga

La violencia nuevamente paralizó al poniente de la Ciudad de México (CDMX), tras el asesinato de 2 personas en una balacera registrada en plena Avenida Vasco de Quiroga, en el pueblo de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón

El ataque armado provocó una fuerte movilización policial y un caos vial que afectó a quienes se desplazaban por Vasco de Quiroga, donde usuarios reportaron filas kilométricas.

¿Qué pasó en la avenida Vasco de Quiroga hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas circulaban sobre una vehículo motorizado, pero al llegar a la calle Progreso, fueron interceptadas por dos sujetos.

Sin mediar palabras, los agresores abrieron fuego directamente a la cabeza de los dos hombres y escaparon a toda velocidad. Testigos señalaron que los sospechosos tomaron rumbo hacia Cuajimalpa, en dirección a la zona del Desierto de los Leones.

A pesar del despliegue policial en calles aledañas, hasta ahora no hay detenidos. Por lo que se desconoce el móvil del crimen.

Cuando los paramédicos arribaron al sitio confirmaron la muerte de los dos hombres, quienes tenían aproximadamente 25 años. Debido a que los paramédicos tardaron en llegar, sus cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto junto a la motocicleta en la que viajaban.

Momentos más tarde, familiares llegaron al lugar y fueron resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la avenida y mantienen la zona asegurada.

Cierre vial en Santa Fe por ataque armado

El doble homicidio provocó el cierre de la circulación sobre Vasco de Quiroga, donde peritos de la Fiscalía capitalina llevan a cabo trabajos de investigación.

Esta situación generó tráfico en toda la zona de Santa Fe, uno de los puntos de mayor tránsito al poniente de la capital, que conecta con una de las zonas más lujosas.

