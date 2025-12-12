Un hombre fue detenido en el municipio de Ecatepec, Estado de México, al ser señalado como presunto responsable de agredir físicamente a su esposa y herir con un cuchillo a su hijo menor de edad .

La intervención de vecinos ayudó a que el sujeto dejara de agredir a su familia y fuera entregado a los policías municipales, quienes arribaron al lugar de los hechos y pusieron a salvo a ambas víctimas.

Vecinos alertaron de agresión a madre de familia y su hijo

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Villas Cosmos. La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec informó este jueves 11 de diciembre de 2025 que los policías fueron alertados por vecinos que retenían al sujeto.

Oficiales del Sector 26 detuvieron a Daniel Jesús “N”, de 38 años, señalado por agredir físicamente a su esposa y herir con un cuchillo a su hijo de 14 años.

Menor fue herido con un cuchillo por su papá en Ecatepec

La mujer presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, mientras que el menor tenía una herida sangrante en la mano derecha.

El implicado, quien al parecer se encontraba en estado etílico, fue detenido y trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres, donde se determinará su situación jurídica por el delito de lesiones agravadas.

Mamá en Ecatepec fue golpeada por proteger a su hija de 6 años

El 2 de diciembre pasado, una mujer fue rescatada por la policía en Ecatepec luego de que su pareja la golpeó cuando ella intentó proteger a su hija de 6 años de edad de ser agredida por su propio padre , quien huyó luego de lo ocurrido.

Elementos de la Policía Municipal y de la Unidad de Atención a Víctimas acudieron a una casa en la colonia Plan de Arroyo, donde una mujer de 32 años fue brutalmente agredida por su pareja y encontrada afuera de su domicilio.

La víctima estaba con sus dos niñas de 6, 4 y dos gemelas de 2 años, quienes fueron resguardadas y trasladadas al DIF.

La víctima relató que su pareja, Salim Antonio “N”, intentó golpear a su hija de 6 años y, al intervenir para protegerla, la golpeó, sin embargo, el sujeto huyó con ayuda de un familiar.

La mujer fue llevada al Hospital José María Rodríguez, donde recibe atención médica por lesiones graves, incluyendo traumatismo craneoencefálico y daños en la columna cervical y lumbar.

