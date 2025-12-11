VIDEO: Joven camina desde Puebla y llega de rodillas a la Basílica para pedir por su abuelita

A Jesús, un joven de 18 años originario de Puebla, lo mueve algo más grande que la resistencia física: lo mueve el amor. Este 12 de diciembre, como miles de peregrinos que llegan desde distintos puntos de México y del mundo para celebrar el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe.

Jesús emprendió su propia travesía motivado por una promesa y un profundo deseo: pedir por la salud de su abuelita, quien se encuentra gravemente enferma.

Desde Puebla hasta la Basílica: La travesía de Jesús de 18 años por el Día de la Virgen

Su recorrido comenzó días atrás en su estado natal. Cargó durante todo el camino una pesada imagen de la Virgen de Guadalupe , símbolo de su devoción y de la esperanza que lo sostiene.

A su lado, siempre presente, estuvo Judith, su madre, quien lo acompañó paso a paso, ofreciéndole agua, cuidándolo y alentándolo en los momentos más difíciles.

VIDEO: Joven de 18 años llega de rodillas a la Basílica de Guadalupe

Al llegar a la Calzada de los Misterios, Jesús tomó una decisión que sorprendió incluso a otros peregrinos: avanzaría el resto del trayecto de rodillas, sin importar el dolor o el cansancio acumulado.

Con la imagen de la Virgen en brazos y la fotografía de su abuelita en el pecho, el joven avanzó lentamente, decidido a cumplir la promesa que nació del miedo, pero también de la esperanza de verla recuperarse.

¿A qué hora son las Mañanitas de la Virgen este 12 de diciembre?

Este 12 de diciembre, punto culminante de la festividad guadalupana, miles de fieles se reunirán en la Basílica para cantar Las Mañanitas en honor a la Virgen. La ceremonia está programada para la medianoche del viernes 12, momento en el que se simboliza el “cumpleaños espiritual” de la Virgen María tras su aparición a Juan Diego en 1531.

El evento contará con artistas como Viviann Baeza, Denisse de Kalafe, Tatiana y Germán Montero, quienes participarán tanto dentro como fuera del recinto. La transmisión podrá seguirse en televisión abierta por el canal 1 de TV Azteca, así como en YouTube y en la página de Facebook de la televisora.