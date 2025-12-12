Cae célula de la Unión Tepito: entre los detenidos, el hijo de “El Grande”

Cuatro hombres ligados a la Unión Tepito, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos tras ser sorprendidos manipulando armas de fuego. De acuerdo con autoridades, uno de los menores es hijo de “El Grande”, quien trabaja directamente con “El Perro”, señalado como uno de los líderes de la agrupación dedicada al secuestro, homicidios, extorsión y cobro de piso.

Cuatro hombres vinculados a la Unión Tepito, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos el pasado 9 de diciembre luego de que elementos de la policía capitalina los sorprendieran manipulando armas de fuego en la calle José Joaquín de Herrera, esquina con Nicolás Bravo.

De acuerdo con autoridades, uno de los menores asegurados es hijo de “El Grande”, quien trabaja directamente con “El Perro”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal dedicada al secuestro, homicidios, extorsión y cobro de piso en la demarcación.

Los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron que varias personas portaban y manipulaban armamento en plena vía pública.

Armados y en posesión de drogas fueron detenidos cuatro hombres ligados a la #UniónTepito, entre ellos dos menores de edad.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2025

Cuando las personas notaron la presencia policial, los implicados intentaron huir para evadir la revisión, sin embargo, fueron alcanzados y asegurados metros adelante.

Durante la inspección preventiva, los uniformados encontraron tres armas de fuego, diversos narcóticos y dinero en efectivo, lo que derivó en su detención inmediata.

Los cuatro sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Unión Tepito pidió 20 millones de pesos para no enterrar a familia de comerciante

Dos hombres señalados como presuntos integrantes de La Unión Tepito fueron detenidos tras intentar obtener dinero mediante amenazas y extorsiones contra un comerciante de insumos médicos en la CDMX.

De acuerdo con la denuncia, le pedían 20 millones de pesos a cambio de no “hacerle daño a su familia”, advertencias que comenzaron desde el 12 de septiembre mediante mensajes intimidatorios.

Los sospechosos fueron identificados como Juan “N”, de 21 años, y José “N”, de 18, quienes serían parte de la organización criminal que opera en diversas zonas del centro de la capital.