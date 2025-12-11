¿Quién es “El Limones”? El extorsionador de Durango vinculado a “La Mayiza” y qué tiene que ver la CATEM

La detención de Edgar “N” , mejor conocido como “El Limones”, ha sacudido las estructuras criminales en el norte de México, pero también ha generado eco en la esfera política y sindical.

Este sujeto, capturado este 10 de diciembre de 2025, es señalado por el Gobierno Federal como un operador financiero de alto nivel y jefe de plaza de “Los Cabrera” en Durango, una célula aliada a la facción de “Los Mayos” o “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa .

Su caída, anunciada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, debería representar un golpe estratégico dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, pues se le acusa de asfixiar como nunca a los sectores productivos de la región de La Laguna (Durango y Coahuila).

¿Quién es "El Limones"? Extorsión y lavado en "El Triángulo Dorado"

Según las investigaciones de inteligencia naval y militar, "El Limones" ocupaba el segundo nivel en la jerarquía de "Los Cabrera", recibiendo órdenes directas de José Luis Cabrera Sarabia, alias "El 03".

Sus funciones principales eran dos:



El cobro de piso: Es señalado como el principal extorsionador de ganaderos, agricultores y transportistas, exigiendo cuotas para permitir el movimiento de mercancías y forraje bajo amenazas de violencia. Operador Financiero: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que manejaba el lavado de dinero del grupo a través de empresas fantasma y la compraventa de inmuebles de lujo.

Este jueves se confirmó que la UIF también bloqueó cuentas de empresas con giros inmobiliarios y de ingeniería, las cuales presentaban características de empresas fachada utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo sin actividad económica real.

La polémica conexión con la CATEM

Uno de los puntos más controversiales de su captura es su presunta infiltración en la vida sindical. De acuerdo con información de las autoridades, Edgar “N” era empleado de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango.

A pesar de que no se nombró en el comunicado de la captura, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró las oficinas de la CATEM en Gómez Palacio el día de su captura. En estos momentos se estaría investigando si utilizó esta posición para "infiltrarse en sectores productivos", imponer cuotas a sindicatos locales o forzar afiliaciones, aprovechando la estructura gremial para facilitar actividades ilícitas.

El deslinde de Pedro Haces

Tras hacerse pública la detención, el líder nacional de la CATEM y diputado federal por Morena, Pedro Haces Barba, se desmarcó rápidamente del detenido. En un video, Haces negó cualquier vínculo, afirmando que "El Limones no es CATEM".

Sin embargo, reportes periodísticos y fotografías de marzo de 2023 muestran a Edgar "N" participando en eventos oficiales junto a la dirigencia nacional, lo que ha generado contradicciones en el discurso oficial.

Actualmente, "El Limones" se encuentra a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México, luego de un veloz traslado a la capital .