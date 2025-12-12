VIDEO | Falso secuestro: piden a niña despensa o matarían a su mamá en Naucalpan

Una menor de edad fue engañada para sacarla de su casa diciéndole que su mamá estaba secuestrada en el municipio de Naucalpan, Estado de México, por lo que tenía que entregar una despensa como rescate o matarían a la señora.

La pequeña recibió por teléfono instrucciones de un sujeto para que la mamá fuera liberada, sin embargo, todo era un engaño conocido como llamada cruzada , es decir, cuando alguien inventa una historia y fingen secuestros.

Cámaras grabaron ruta de niña saliendo de casa en Naucalpan ante falso secuestro

Los hechos ocurrieron en la colonia Rosa de Castilla. La mamá de la menor contó que su hija se salió de su casa porque recibió una llamada en la que le dijeron que su madre estaba secuestrada.

En la llamada le pidieron que se dirigiera a un centro comercial en San Esteban porque supuestamente ahí tenían a la señora, pero tenía que comprar una despensa para que el supuesto secuestrador se la llevara a sus gemelas.

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que la pequeña corrió desesperadamente para llegar lo antes posible a un centro comercial en el municipio de Naucalpan.

Hackean celular de niña y piden dinero a su familia

El testimonio de la madre señala que su hija salió de su domicilio sin su celular "y sin nada". El engaño creció. El número telefónico de la pequeña fue hackeado y comenzaron a marcarle a los contactos de familiares y amigos de su familia para pedirles dinero.

La situación cambió, pues una vez que se comunicaron con los contactos que la niña tenía registrados, les pidieron dinero o de lo contrario a quien iban a matar sería a la niña.

Rescatan a menor víctima de llamada cruzada en Naucalpan

El caso fue denunciado ante las autoridades y elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan realizó la búsqueda y localización de la menor en la colonia Rosa de Castilla.

La niña fue encontrada sana y salva tras una búsqueda en coordinación con el C4, la Policía Estatal y la Policía de Género, informaron las autoridades este jueves 11 de diciembre de 2025.

¿Qué son las llamadas cruzadas? Así operan para engañar a menores

Autoridades del municipio de Ecatepec, han registrado que menores de edad han sido víctimas de una nueva forma de extorsión conocida como llamada cruzada.

Este modus operandi consiste en que una persona llama, amenaza y manipula a los menores haciéndoles creer que secuestraron a sus papás, o bien, los pequeños son sacados de casa con engaños para que los padres crean que sus hijos están desaparecidos y den rescate por ellos.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) consultó con la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al respecto de cómo operan estos extorsionadores.

La oficial Sandra García, analista en prevención de la SSC de la CDMX, comentó que se han recibido denuncias de personas que reportaron que algún familiar fue secuestrado y las víctimas, en algunos casos, hicieron pagos para falsos rescate.

Los delincuentes, explicó, pueden elegir a sus por redes sociales, en donde "se empieza a obtener precisamente información de la víctima y en algunos casos se establece comunicación directa con la víctima para que proporcione información".

"Muchas veces, a través de los comentarios, de las relaciones que ponen, por ejemplo, en Facebook, donde se puede poner quiénes es su pareja y demás, esto facilita a las personas que sepan a quién dirigirse y por medio de las redes sociales, a veces, los números telefónicos están públicos", comentó la oficial, quien añadió que los extorsionadores también pueden ser "hasta familiares".

