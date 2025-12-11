MIENTRAS DORMÍA | Hombre es hallado sin vida en departamento de la colonia Tabacalera; olor fétido alertó a vecinos

Durante la madrugada de este 11 de diciembre, elementos de la policía de la Ciudad de México (CDMX) encontraron a un hombre sin vida, al interior de un departamento, ubicado en la Avenida Juárez #135, en la colonia Tabacalera, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes policiales, vecinos del edificio de cuatro niveles se percataron de un fuerte olor fétido que provenía de uno de los departamentos y avisaron a los servicios de emergencia para descartar alguna situación de riesgo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos, ingresaron a la vivienda para realizar la inspección correspondiente, con la autorización del propietario del inmueble.

Tras una revisión minuciosa, confirmaron la presencia de una persona sin vida en el interior. De inmediato se resguardó la zona y se notificó a los servicios periciales, a fin de realizar el levantamiento del cuerpo y determinar las causas de la muerte.

Incendio moviliza a bomberos en la alcaldía Benito Juárez

Otra emergencia que ocurrió en la madrugada fue atendida por los bomberos de la CDMX, que se movilizaron a la colonia Letrán Valle, en la alcaldía Benito Juárez, para sofocar un incendio que se registró al interior de una vivienda ubicada en el #647.

De acuerdo con los reportes preliminares, vecinos alertaron a los servicios de emergencia luego de observar humo que provenía del inmueble; al llegar, los bomberos ingresaron para controlar las llamas que consumían parte del área de lavado.

Entre los daños materiales se reportó la quema de algunos aparatos electrodomésticos, así como muebles que se encontraban en esa zona de la vivienda.

Dos personas que habitaban el domicilio fueron atendidas por paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez, quienes confirmaron que ninguna presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

#MientrasDormía | #Bomberos de la #CDMX acudieron a la colonia Letrán Valle para sofocar un incendio dentro de una vivienda, que, según vecinos, opera como fábrica de café. El fuego comenzó en el área de lavado y consumió electrodomésticos y muebles.

Caen motociclistas por piso resbaloso en la alcaldía Iztacalco

En la zona oriente de la CDMX, varios motociclistas derraparon durante la madrugada de este jueves, luego de perder el control de sus vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, la mezcla de grasa acumulada sobre la superficie y la ligera lluvia que cayó en la zona provocaron que el piso se volviera sumamente resbaloso.

Por fortuna, ninguno de los motociclistas involucrados resultó con heridas de gravedad. Las autoridades informaron que esto se debió principalmente a que circulaban a baja velocidad, lo que permitió que los derrapes no tuvieran consecuencias mayores y no fue necesario realizar traslados hospitalarios.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al punto para lavar la cinta asfáltica y retirar los residuos que ocasionaron el riesgo.

Accidente vehicular en la Calzada de Tlalpan deja un hombre herido

Un hombre resultó gravemente herido luego de impactarse contra la maquinaria que se encuentra instalada sobre la Calzada de Tlalpan, en la colonia Ciudad Jardín, donde actualmente se realizan trabajos para la colocación de jardineras que formarán parte de la nueva ciclovía.

Un conductor terminó gravemente herido tras estrellarse contra maquinaria instalada en calzada de #Tlalpan, donde se construye una nueva ciclovía. Según los primeros reportes, manejaba a exceso de velocidad y presuntamente en estado de ebriedad.



Paramédicos atendieron al

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a exceso de velocidad y supuestamente en estado de ebriedad, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara estrellándose contra el equipo utilizado por los trabajadores.

El fuerte golpe alertó a los automovilistas y peatones que transitaban por la vialidad durante la madrugada. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al punto para brindar atención inmediata al herido, quien presentaba diversas lesiones ocasionadas por el impacto.

Después de ser estabilizado, fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica.