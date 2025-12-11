Vinculan a proceso a Yael “N” por el homicidio del regidor de Reynosa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) logró un avance clave en el caso que conmocionó a la clase política de Tamaulipas. Un Juez de Control vinculó a proceso a Yael "N", señalado como presunto partícipe en el homicidio de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Morena en Reynosa.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba contundentes que relacionan al imputado con la muerte del funcionario, ocurrida tras un encuentro en un departamento de la capital.

#ÚltimaHora 🚨 Vinculan a proceso a Yael “N”, detenido por su presunta participación en el homicidio del regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente. pic.twitter.com/jeCulNwuh2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 11, 2025

Prisión preventiva y plazo de investigación

El impartidor de justicia determinó que existen elementos suficientes para mantener a Yael "N" tras las rejas, por lo que le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El imputado permanecerá interno en un Reclusorio de la Ciudad de México mientras se desarrolla el proceso penal. Asimismo, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que ambas partes podrán aportar más pruebas.

¿Qué ocurrió con el regidor de Reynosa?

El caso se remonta a la noche posterior a la celebración de los 7 años de gobiernos morenistas en el Zócalo el pasado 6 de diciembre. De acuerdo con las carpetas de investigación, el regidor Brayan Vicente se retiró a un departamento que rentaba sobre Paseo de la Reforma, exactamente en la colonia Tabacalera, acompañado de dos hombres a quienes habría conocido recientemente, entre ellos presuntamente Yael "N".

Lo que parecía una reunión social se tornó en tragedia. Las indagatorias apuntan a que el regidor fue víctima del modus operandi conocido como "Las Goteras" (o similar), en el cual se suministran gotas oftálmicas o sustancias químicas en las bebidas para dormir a la víctima y robarle.

Dentro del departamento se aseguraron 14 indicios, entre ellos latas de cerveza vacías, prendas de vestir en desorden, líquido hemático bajo la zona facial y tres huellas procesadas por personal especializado.

Lamentablemente, la dosis suministrada fue letal, provocando la muerte del joven político al interior del inmueble, donde fue hallado sin vida horas después.