Una menor de 17 años de edad llamada Yareth Alexandra Quintero González, quien fue reportada como desaparecida en el Estado de México (Edomex) fue encontrada dentro de una bocina.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) pudo confirmar que la joven fue rescatada ayer en el municipio de Temascalapa, luego de ser vista por última vez el 28 de noviembre de 2025.

Menor desaparecida fue vista por última vez en Tecámac

La desaparición de la adolescente fue reportada ante las autoridades y la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México emitió el fotoboletín para localizarla.

Yareth Alexandra fue vista por última vez en Hueyotenco, esto en el municipio de Tecámac, cuando vestía tenis beige, una sudadera negra y un pants azul marino con franjas verdes a los costados, que correspondía a un uniforme escolar.

Capturan a tres presuntos implicados en desaparición de menor

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomó conocimiento del caso y agentes comenzaron con la búsqueda de la mujer de 17 años de edad.

Luego de labores de búsqueda para encontrarla, agentes de seguridad pudieron localizarla dentro de un predio en Temascalapa y tras un cateo en el sitio la rescataron.

Una vez que ingresaron al domicilio hallaron a Yareth Alexandra Quintero González, privada de la libertad dentro de una bocina y en el lugar fueron detenidos tres presuntos implicados en la desaparición.

Una versión señala que Yareth Alexandra desapareció luego de salir de clases del Conalep en Tecámac.

Las investigaciones por este caso continúan y los tres probables implicados fueron presentados ante las autoridades correspondientes.

Por ahora se desconocen más detalles del estado de salud de la menor y si fue víctima de algún otro delito durante el tiempo que estuvo fuera de su núcleo familiar.