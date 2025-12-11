Jueves de caos en CDMX: Peregrinos toman la Basílica, Bad Bunny en el GNP y protestas en Tlalpan

Hoy, jueves 11 de diciembre, la CDMX vive una jornada de movilidad crítica debido a la convergencia de eventos religiosos masivos, espectáculos de gran calibre y protestas sociales.

La atención principal se centra en el Operativo Basílica "Bienvenido Peregrino 2025", que espera una afluencia de 110 mil fieles en el templo mariano y festividades simultáneas en las 16 alcaldías previas al 12 de diciembre.

El caos vial se intensificará por la noche en la zona oriente con el segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, reuniendo a 70 mil personas. Además, en el sur de la ciudad, el sindicato de la UAM (SITUAM) se manifestará en Tlalpan con amenaza de huelga, mientras que vecinos de La Magdalena Contreras protestarán contra las obras del Cablebús.

