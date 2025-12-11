Jueves de caos en CDMX: Peregrinos toman la Basílica, Bad Bunny en el GNP y protestas en Tlalpan
¡Toma precauciones! Hoy la CDMX enfrenta la llegada masiva de peregrinos a la Basílica, el segundo concierto de Bad Bunny y amenazas de huelga en la UAM.
Hoy, jueves 11 de diciembre, la CDMX vive una jornada de movilidad crítica debido a la convergencia de eventos religiosos masivos, espectáculos de gran calibre y protestas sociales.
La atención principal se centra en el Operativo Basílica "Bienvenido Peregrino 2025", que espera una afluencia de 110 mil fieles en el templo mariano y festividades simultáneas en las 16 alcaldías previas al 12 de diciembre.
El caos vial se intensificará por la noche en la zona oriente con el segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, reuniendo a 70 mil personas. Además, en el sur de la ciudad, el sindicato de la UAM (SITUAM) se manifestará en Tlalpan con amenaza de huelga, mientras que vecinos de La Magdalena Contreras protestarán contra las obras del Cablebús.
Marchas y bloqueos hoy 11 de diciembre 2025 en CDMX: Afectaciones minuto a minuto
Cierre total en Calzada de Guadalupe
Toma previsiones: Cerrada la circulación en ambos cuerpos de Calz. de Guadalupe a la altura de Eje 4 Norte.
Alternativa vial: Av. Insurgentes, Eje 1 y 2 Oriente.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos cuerpos de Calz. de Guadalupe a la altura de Eje 4 Norte, @TuAlcaldiaGAM, por arribo de #Peregrinos a la @INBGuadalupe. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Eje 1 y 2 Oriente. pic.twitter.com/1wS1KE3hXC— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 11, 2025
Afectaciones desde Eje 4, en la GAM
Atención:
Personal de #TránsitoCDMX de la #SSC, acompaña a peregrinos en su recorrido rumbo a la @INBGuadalupe, en Calzada de Guadalupe a partir de Eje 4 Norte, @TuAlcaldiaGAM; con el fin de garantizar su integridad física durante el arribo. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/UwfNX4jYpe— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 11, 2025
Peregrinaciones en CDMX hoy rumbo a la Basílica
Peregrinaciones y Fervor Religioso (Operativo Basílica)
- Basílica de Guadalupe: Se activan las festividades del 494 Aniversario de la Aparición de la Virgen. Se espera un aforo de 110,000 personas desde las 06:00 horas.
- Festejos Locales: Habrá concentraciones en las 16 alcaldías de la capital desde las 06:00 horas.
- Catedral Metropolitana: Continúa la exhibición de la Reliquia de San Judas Tadeo con una afluencia estimada de 10,000 fieles.
- Rodadas Ciclistas a la Basílica: El grupo "Biciorientados" saldrá a las 20:00 horas desde Iztapalapa con destino al templo mariano.
Eventos masivos en CDMX hoy:
- Bad Bunny "Debi Tirar Más Fotos World Tour":
- Lugar: Estadio GNP Seguros (Iztacalco).
- Hora: 21:00.
- Impacto: Caos vial en Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. Aforo de 70,000 fans .
- Los Ángeles Azules:
- Lugar: Auditorio Nacional (Miguel Hidalgo).
- Hora: 20:30.
- Aforo: 9,790 asistentes
Protestas y manifestaciones en CDMX hoy:
- Sindicato Independiente de la UAM (SITUAM):
- Hora: 10:00.
- Lugar: Rectoría General de la UAM (Tlalpan).
- Motivo: Revisión salarial y contractual para evitar huelga el 1 de febrero.
- Vecinos de Magdalena Contreras (Anti-Cablebús):
- Hora: 16:00.
- Lugar: Av. San Bernabé y De las Torres (Col. Barros Sierra).
- Motivo: Protesta en contra de la construcción del Cablebús en la zona.
- Vecinos de Tlalpan (Agua):
- Hora: 10:00.
- Lugar: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Tlalpan.
- Motivo: Exigen revisión de la calidad y suministro de agua.
- Movimiento IFA ORISA (Libertad de Culto):
- Hora: 12:00.
- Lugar: Secretaría de Gobierno (Zócalo).
- Motivo: Protesta contra la prohibición del uso de animales en ritos y ceremonias.
- Artesanos Indígenas:
- Hora: 11:00.
- Lugar: Secretaría de Gobierno (Zócalo).
- Motivo: Solicitan espacios de venta para la romería navideña en Reforma.