Auxilian a perro peregrino tras presuntamente ser atropellado en la Basílica de Guadalupe

Un perro peregrino que acompañaba el flujo de visitantes en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe fue resguardado por personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que, presuntamente, fuera atropellado mientras se encontraba cerca del recinto.

Atropellan a perrito peregrino en la Basílica de Guadalupe

De acuerdo con la SSC, los elementos de la Brigada atendieron de inmediato el reporte sobre el animal, que presentaba signos de posible lesión.

Al localizarlo, procedieron a brindarle los primeros auxilios en la unidad móvil veterinaria instalada como parte del operativo que la SSC despliega durante los días de mayor afluencia de peregrinos.

#OperativoBasilíca | #BVA | Personal de la #BrigadaDeVigilanciaAnimal de la #SSC resguardó a un perrito peregrino que, al parecer, fue atropellado en las inmediaciones de la #BasílicaDeGuadalupe; rápidamente fue atendido en la unidad móvil veterinaria, sin embargo para una mejor… pic.twitter.com/H0XrtGSpyv — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 12, 2025

Los especialistas valoraron al perrito de manera preliminar y determinaron que, aunque había sido estabilizado en el lugar, requería una revisión más completa para descartar heridas internas o lesiones que no pudieran detectarse en una evaluación rápida.

Por ello, el animal fue trasladado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde recibiría atención veterinaria más detallada.

Más de 200 perros fueron abandonados en la Basílica de Guadalupe en 2024

Tras la celebración del pasado 12 de diciembre en 2024, muchos perritos quedaron abandonados , tras la llegada de los peregrinos.

Se estima que entre 200 y 300 perros son dejados atrás por sus dueños, quienes, tras cumplir sus mandas, regresan a casa sin considerar el bienestar de sus mascotas.

Algunos animales llegan a la Basílica en condiciones lamentables, con lesiones y sucios, lo que complica aún más su recuperación.

“Rescatamos alrededor de 30 perros. Nosotros, como Agatan, rescatamos 12, y otros fueron atendidos por la PAOT y la vigilancia”, comentó un voluntario involucrado en el rescate. Muchos de estos animales son llevados al Hospital Veterinario de la CDMX para recibir atención médica.

En México, se calcula que hay aproximadamente 28 millones de perros en situación de calle, y cada año son abandonadas cerca de 50 mil mascotas, muchas de ellas durante las celebraciones navideñas o del Día de Reyes.