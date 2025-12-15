Ejecutan a Efraín Medina, ex jefe de Inteligencia de Colima, tras segundo atentado

La violencia alcanzó nuevamente a las esferas de seguridad en el estado. El mediodía de este lunes 15 de diciembre, Efraín Medina Valenzuela, quien fuera director general de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, murió tras sufrir un ataque armado directo.

El exfuncionario falleció minutos después de ingresar a un hospital mientras recibía atención médica de urgencia. En el atentado también resultó herida su esposa, quien lo acompañaba al momento de la agresión.

El ataque a Efraín Medina en Colima:

Los hechos ocurrieron cuando Medina Valenzuela circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta color rojo sobre la avenida Tecnológico, en los límites de los municipios de Colima y Villa de Álvarez.

De acuerdo con los reportes, el ataque se perpetró justo frente al Instituto Tecnológico de Colima, una zona que paradójicamente se encuentra muy cerca de un destacamento de la Guardia Nacional.

Sujetos armados que viajaban en una motocicleta se le emparejaron al vehículo y abrieron fuego en repetidas ocasiones hasta dejarlo herido de muerte.

El segundo atentado de Efraín Medina:

Este no fue el primer intento contra su vida. Efraín Medina ya había sobrevivido a un ataque armado el pasado 6 de octubre de 2022. En aquella ocasión, viajaba en una camioneta junto a un ex agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) sobre la avenida Constitución cuando fueron baleados por "motosicarios".

Además de su cargo en Inteligencia estatal y como asesor del exgobernador, la víctima se desempeñó como director de la Policía Municipal de Coquimatlán. Sin embargo, su perfil contaba con antecedentes controvertidos, ya que tenía registros penales por el delito de uso de documentos falsos.

