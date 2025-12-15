ALERTA AMBER: Buscan a Josué Isaías, niño de 2 años desaparecido en León, Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) ha activado el protocolo Alerta Amber con carácter de urgencia para localizar al pequeño Josué Isaías Zaragoza Pérez, de tan solo 2 años de edad.

La desaparición del menor ha generado preocupación en la comunidad de León, no solo por su corta edad, sino por el lapso de tiempo transcurrido entre el momento en que se perdió contacto con él y la fecha oficial de la emisión de la ficha de búsqueda.

De acuerdo con el reporte oficial número FGEG-AAGTO-934/2025, los hechos ocurrieron en el municipio de León, Guanajuato, el pasado jueves 4 de diciembre de 2025; sin embargo, la ficha de búsqueda fue emitida por las autoridades hasta el 13 de diciembre, es decir, nueve días después de su desaparición y se mantiene vigente al día de hoy.

Josué, pequeño de 2 años, fue visto con su madre en León

El resumen de los hechos proporcionado por la Fiscalía estatal es breve pero revela un dato fundamental para la investigación: el niño Josué Isaías Zaragoza Pérez fue visto por última vez en compañía de su progenitora (su madre). Desde aquel 4 de diciembre, no se ha tenido noticia alguna sobre dónde se encuentran ambos.

Las autoridades han determinado activar la alerta al considerar que la integridad del niño se encuentra en riesgo inminente. Debido a su minoría de edad (apenas 2 años), Josué Isaías es incapaz de valerse por sí mismo y se encuentra en una situación de total vulnerabilidad, por lo que la ficha advierte que "puede ser víctima de la comisión de algún delito".

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del niño Josué Isaías Zaragoza Pérez de 2 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/rT4bAKVwWt — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) December 13, 2025

Ayuda a identificarlo: Características físicas de Josué

Para que la búsqueda sea efectiva, es vital que la población de León y de todo el estado de Guanajuato preste atención a las características físicas del niño. Aunque en la ficha se especifica que no hay datos sobre la vestimenta que llevaba el día de su desaparición, sus rasgos físicos y una seña particular pueden ser la clave para identificarlo.

Datos Físicos:



Edad: 2 años (Fecha de nacimiento: 18 de enero de 2023).

2 años (Fecha de nacimiento: 18 de enero de 2023). Nacionalidad: Mexicana.

Mexicana. Estatura: 70 centímetros.

70 centímetros. Peso: 16 kilogramos.

16 kilogramos. Cabello: Lacio y de color castaño claro.

Lacio y de color castaño claro. Ojos: De forma alargada y color café oscuro.

La ficha de búsqueda destaca un rasgo distintivo que no se ve a simple vista, pero que es determinante para confirmar su identidad: Josué Isaías tiene un lunar en la espalda.

¿Cómo contactar por una Alerta Amber?

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato hace un llamado urgente a la ciudadanía. Han pasado varios días desde que Josué desapareció de su entorno habitual. Si usted ha visto al niño, o a una mujer con un menor que coincida con estas características en la ciudad de León o municipios aledaños, por favor repórtelo de inmediato.

Se solicita a la población no tomar ninguna acción por cuenta propia y comunicarse directamente a los canales oficiales. La información proporcionada es confidencial.

Números de contacto:

