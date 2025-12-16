VIDEO: Tráiler choca contra barra de contención y se incendia en la México-Tuxpan

La tarde de este lunes 15 de diciembre, un tráiler terminó envuelto en llamas luego de chocar contra una barra de contención sobre la autopista México-Tuxpan, en el tramo Pirámides–Tulancingo.

El accidente generó cierre parcial de la circulación y obligó a las autoridades a pedir extrema precaución a los automovilistas que transitan por la zona.

Un trailer chocó contra una valla de contención y se incendió sobre la autopista México-Tuxpan, en el tramo Pirámides, Tulancingo.

¿Qué pasó en la México-Tuxpan hoy?

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 59+500, sobre la autopista México-Tuxpan , específicamente en el tramo que conecta Pirámides, a la altura del puente de San Lorenzo, donde la pesada unidad impactó contra la barra de contención y, minutos después, comenzó a incendiarse.

Las llamas y la columna de humo fueron visibles desde varios metros de distancia, lo que alertó a conductores y cuerpos de emergencia.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas lesionadas, aunque se mantiene el monitoreo en la zona mientras continúan las labores de control y retiro del vehículo siniestrado.

Cierre parcial en la México-Tuxpan

Tras el accidente, autoridades de tránsito y personal de emergencia implementaron un cierre parcial de la circulación para permitir las maniobras de seguridad, evitar riesgos mayores y facilitar la atención del incidente.

La Guardia Nacional, división carreteras, informó que se mantiene presencia en la zona y pidió a los conductores atender las indicaciones viales, reducir la velocidad y considerar rutas alternas si es posible.

Hay que recordar que tan solo el pasado viernes 12 de diciembre, se reportó el incendio de una pipa cargada con combustible sobre la misma autopista , a la altura del kilómetro 107, en el tramo Tejocotal–San Alejo.