¡Horror en Jalisco! Madre recibió dinero a cambio de que abusaran sexualmente de su hija

Una mujer identificada como Juanita “N” podría enfrentar varios años en prisión por haber recibido dinero a cambio de permitir que su hija adolescente fuera víctima de abuso sexual en Jalisco.

Los hechos habrían ocurrido en 2019, pero finalmente se logró su vinculación a proceso e n diciembre de 2025 tras ser detenida recientemente.

Así ocurrió el abuso sexual contra la menor en Jalisco

Según la investigación, en noviembre de 2019, Juanita “N” se reunió en su domicilio, ubicado en el municipio de Zapopan, con un hombre que le habría ofrecido dinero para llevarse a la adolescente a una habitación y abusar sexualmente de ella.

Como consecuencia, la menor quedó embarazada, situación que permitió que los hechos salieran a la luz. Sin otra opción, la víctima narró lo ocurrido a la familia de se padre, quienes posteriormente presentaron la denuncia formal ante las autoridades.

El padre de la adolescente explicó que, tras separarse de la madre a mediados de 2019, la guarda y custodia de los menores quedó a cargo de ella, sin imaginar de lo que sería capaz.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir la madre acusada en Jalisco?

En diciembre de 2025, Juanita “N” fue vinculada a proceso por los delitos de corrupción de menores y omisión, luego de que se reunieran los elementos suficientes para iniciar la acción penal.

Abogados penalistas explicaron que la pena aplicable se encuentra en el artículo 142 del Código Penal de Jalisco, el cual establece sanciones por el delito de corrupción de menores.

En condiciones normales, la pena va de tres a seis años de prisión, pero al existir agravantes, el castigo podría aumentar hasta 10 años.

Entre los factores que agravan el delito se encuentra el vínculo familiar, ya que se trata de la madre de la víctima, así como el beneficio económico obtenido. Además, el caso podría sumar otros delitos si el Ministerio Público logra acreditar más conductas ilícitas durante el proceso.

Especialistas señalan que, por la gravedad de los hechos y la forma en que ocurrieron, existe la posibilidad de que el juez imponga la pena máxima prevista en la ley.

¿Qué pasó con el presunto abusador sexual?

En cuanto al presunto abusador, la Fiscalía confirmó que ya fue detenido el pasado 1 de noviembre y actualmente se encuentra a disposición de la autoridad correspondiente.

El caso continúa en investigación y será el desarrollo del proceso judicial el que determine la sentencia final para la madre, así como las responsabilidades legales del agresor.