Matan a puñaladas a joven en calles de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | ZMG de Noche

En las primeras horas de este 15 de diciembre 2025, un joven de aproximadamente 20 años, fue apuñalado en calles de la colonia San Pedrito, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco ; le dejaron los cuchillos en la espalda.

La víctima contaba con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital en estado grave de salud; sin embargo, minutos después se confirmó su muerte .

Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables, así como la razón por la que apuñaló al joven.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Jalisco para llevar a cabo las indagatorias correspondientes en torno al homicidio en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez).



— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 15, 2025

Hombre es asesinado por su excuñada en San Pedro Tlaquepaque

Un hombre de aproximadamente 35 a 40 años, perdió la vida al ser apuñalado en calles de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; la víctima fue encontrada al interior de un domicilio.

El sujeto presentaba múltiples heridas en el cuerpo, por lo que a la llegada de los paramédicos, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Policías de San Pedro Tlaquepaque indicaron que la agresión se había consumado por parte de una mujer que, aparentemente, era su excuñada, y tras consumar el ataque se dio a la fuga. Autoridades investigan los hechos.

Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez).



— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 15, 2025

Atacan a balazos a joven tras una riña en calles de San Pedro Tlaquepaque

Un joven de 25 a 30 años de edad, fue atacado a balazos en la colonia San Pedrito, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque; el sujeto fue encontrado tirado en plena vía pública y con una herida en la pierna.

Los primeros informes indican que el sujeto aparentemente habría participado en una riña, en la que sus contrincantes sacaron un arma de fuego y le dispararon directamente en la pierna.

Elementos de la Cruz Verde acudieron al lugar de los hechos para estabilizar a la víctima; su estado de salud es regular. Por su parte, autoridades investigan los hechos.