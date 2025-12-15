Difunden video en que torturan a manifestante del 2N en Michoacán; SSP investiga a su elemento

La indignación contra las fuerzas de seguridad en Michoacán volvió a resurgir luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se observa a un presunto elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) torturar a Raúl Meza, joven detenido durante la marcha del 2 de noviembre en el Palacio de Gobierno de Morelia.

A más de un mes de los hechos, la propia SSP confirmó que la Dirección de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación contra el agente identificado como Carlos Alberto Marín, por su presunta relación con los hechos.

¿Por qué fue detenido Raúl Meza?

Raúl, de 27 años, participó en la manifestación del 2N realizada tras el asesinato de Carlos Manzo , alcalde de Uruapan, ultimado a tiros la noche del 1 de noviembre.

La protesta derivó en la irrupción al Palacio de Gobierno , donde se registraron forcejeos entre manifestantes y policías.

Ese mismo día, Raúl fue detenido y posteriormente acusado por la Fiscalía del Estado por los delitos de sabotaje y daños. Mientras que Organizaciones civiles sostienen que se trata de un preso político, al asegurar que no existen pruebas claras que acrediten su participación en los destrozos de aquel día.

Difunden tortura con “tehuacanazo” contra Raúl Meza, detenido el tras protestar por el asesinato de Carlos Manzo



El presunto responsable sería un escolta del secretario de Seguridad de Michoacán; los hechos ocurrieron dentro del Palacio de Gobiernopic.twitter.com/qzCGe2XvBh — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 15, 2025

El video, de aproximadamente 45 segundos, muestra al joven con los brazos cruzados sobre la cabeza mientras es llevado por un elemento de la SSP hacia uno de los corredores del Palacio de Gobierno.

En las imágenes se observa cómo lo colocan frente a una pared. En ese momento, un sujeto que se presume es Carlos Alberto, lo jala del cabello y le introduce una sustancia líquida por las fosas nasales; práctica conocida como “tehuacanazo”.

¿Quién es Carlos Alberto Marín Milán?

Carlos Alberto Marín figura en documentación oficial como elemento adscrito a la Ayudantía de la SSP, con funciones de escolta y protección de altos mandos.

Es militar de formación y habría sido parte del equipo cercano del entonces titular de la corporación, Juan Carlos Oseguera Cortés, según informaron medios locales.

Su nombre tomó relevancia pública tras ser identificado en grabaciones de cámaras de vigilancia del Palacio de Gobierno como el presunto responsable directo de la agresión contra Raúl Meza.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que Asuntos Internos inició una investigación formal para deslindar responsabilidades.

Mientras tanto, la familia del joven detenido espera en que el video difundido ayude a esclarecer su situación jurídica, pues levantar la voz en México no debería ser motivo de criminalización.

