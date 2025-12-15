¿Cuándo inicia la repavimentación de Periférico Norte? Fechas, tramos cerrados y alternativas viales

¡Atención, mexiquenses! Se anunció el inicio del programa de repavimentación en algunos tramos de Periférico Norte, confirmando trabajos en más de 55 kilómetros carreteros, pero ¿cuándo comienzan las obras y cuáles serán las rutas cerradas en el Edomex ?

Una vez que concluyan las obras de repavimentación, se espera una reducción en los tiempos de traslado, así como una mejora en las condiciones de movilidad.

¿Cuándo inicia la repavimentación de Periférico Norte?

¡Adiós a los 'baches'! La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, confirmó que los trabajos de repavimentación en el Periférico Norte comenzarán en el mes de enero 2026 .

Hasta el momento no se tiene una fecha exacta, pues la funcionaria no dio más detalles al respecto.

La fecha fue confirmada durante su participación en el Primer Informe de Gobierno del presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya.

Tramos cerrados por la repavimentación en Periférico Norte 2026

Aunque no se ha confirmado el cierre de tramos carreteros, según la gobernadora de Edomex, los trabajos de repavimentación abarcará 55 kilómetros del Periférico Norte, abarcando los siguientes municipios:



Naucalpan

Tlalnepantla

Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán

Tepotzotlán

Autoridades confirmaron que los trabajos de bacheo en el Periférico de Edomex no solo incluirán la repavimentación de la carpeta asfáltica, sino que comprenden trabajos y medidas para mejorar la seguridad vial.

Alternativas viales por repavimentación en Periférico Norte

¡Toma precauciones! Aunque faltan algunas semanas para la repavimentación del Periférico Norte, las autoridades no han confirmado cierres viales, horarios de trabajo o tramos afectados; sin embargo, te compartimos algunos posibles alternativas viales en caso de afectaciones.

De Naucalpan a CDMX

Se pueden tomar vías como Gustavo Baz, Río San Joaquín, Viaducto Elevado, Mario Colín o Circuito Interior, dependiendo del destino.

De Tlalnepantla, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli a CDMX

Puedes utilizar otras rutas como: Gustavo Baz, López Portillo, autopista México–Querétaro u otras opciones regionales que se mencionen en comunicados viales

Entre las recomendaciones a los automovilistas están el revisar el estado del tráfico antes de tomar Periférico Norte; pueden apoyarte de aplicaciones de navegación en tiempo real. Además de salir con bastante tiempo de anticipación en caso de encontrar tráfico.