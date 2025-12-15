Caen 6 en campamento de Ixtlahuacán; investigan si lanzaron el coche bomba en Michoacán

En un operativo de alta precisión en la "zona caliente" que divide a Colima y Michoacán, fuerzas federales lograron desmantelar un campamento del crimen organizado y detener a seis sujetos. Las autoridades investigan si esta célula es la responsable del terrorismo vivido recientemente con un coche cargado con explosivos en el municipio vecino de Coahuayana.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que el despliegue táctico tuvo lugar en la comunidad de Chamila, perteneciente al municipio de Ixtlahuacán, un punto estratégico utilizado por la delincuencia para moverse entre ambas entidades.

Arsenal en Ixtlahuacán, Michoacán: Armas largas y equipo táctico

El operativo fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la Comandancia de la V Región Militar y la 20ª Zona Militar, con el respaldo en tierra de la Guardia Nacional y la Fiscalía de Colima.

Al asegurar el campamento, los efectivos incautaron un arsenal considerable que incluía:



Armas largas y cortas.

Cartuchos útiles de diversos calibres.

Equipo táctico militar.

Dosis de droga.

La línea de investigación: El ataque del 6 de diciembre

Aunque la desarticulación del campamento es un golpe relevante por sí mismo, la prioridad de las autoridades ministeriales es confirmar el vínculo de estos seis detenidos con el ataque ocurrido el pasado 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán. En esa fecha, la región se vio sacudida por la detonación de explosivos, un hecho que elevó las alertas en el Plan Michoacán.

"El operativo realizado forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad... y del Plan Michoacán anunciado en semanas recientes por el Gobierno de México", destacaron las autoridades en el comunicado oficial.

Los detenidos y el material bélico fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica mientras avanzan las periciales para conectarlos con los hechos de violencia en la frontera estatal.

Atentado terrorista en Coahuayana, Michoacán: El coche bomba que marca un hecho histórico; el más letal en años

Las autoridades exhortaron a la población a reportar cualquier actividad sospechosa en esta zona limítrofe a través del 911 o la línea de Denuncia Anónima 089.