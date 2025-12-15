Fallece en accidente automovilístico, Guillermo Mansur Arzola, director del Instituto de Becas en Tamaulipas

Un tragedia se registró este domingo en el Libramiento San Fernando de la carretera Matamoros-Victoria, Tamaulipas. Un automóvil blanco, donde viajaban el director del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC) , Guillermo Mansur Arzola, y un hombre identificado solo como Juan "N", colisionó de frente o lateralmente con una camioneta de color azul.

Según los reportes iniciales, Mansur Arzola y su acompañante se dirigían al poblado Higuerillas, en Matamoros, para asistir a un evento oficial. El impacto fue devastador: las dos personas del vehículo oficial fallecieron, y un tercer ocupante de la camioneta azul murió en el momento.

Guillermo Mansur y un doctor, entre los muertos

La pérdida de Guillermo Mansur Arzola ha causado gran conmoción en la esfera pública de Tamaulipas. El gobierno estatal confirmó el fallecimiento del funcionario, quien ejercía el cargo en el ITABEC desde octubre de 2022.

Junto a Mansur Arzola murió un hombre de nombre Juan "N", identificado como doctor. Adicionalmente, una persona que viajaba en la camioneta azul resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital, mientras que un ocupante de ese mismo vehículo perdió la vida al instante.

Quién era Guillermo Mansur

Guillermo Mansur Arzola tenía una larga trayectoria en el servicio público de Tamaulipas. Antes de dirigir el ITABEC, se desempeñó como secretario de Salud del Gobierno del Estado, y fue también delegado del ISSSTE en Tamaulipas.

Un comunicado oficial del gobierno estatal destacó su "compromiso, responsabilidad y vocación de servicio" en favor del fortalecimiento de la salud y la educación.

Condolencias del Gobierno Estatal de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa María de Villarreal expresaron sus más profundas condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de Mansur Arzola y de las otras víctimas. El gobierno reiteró su apoyo y solidaridad ante la "pérdida irreparable" y pidió "fortaleza y pronta resignación" para los seres queridos de los fallecidos.

Tras el fatal choque, las autoridades han acudido al lugar para iniciar los peritajes correspondientes. Los expertos trabajan para determinar las causas exactas del accidente y establecer las responsabilidades legales. Los restos de las víctimas fueron levantados por el Servicio Médico Forense para los procedimientos de ley.