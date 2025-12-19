Otra balacera en Iztacalco: Matan a Eugenio, joven pollero de la Agrícola Pantitlán

La violencia golpeó nuevamente a los comerciantes de la zona oriente de la capital. La tarde de este viernes, un joven identificado como Eugenio, dedicado a la venta de pollo, fue asesinado a balazos en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

El homicidio ocurrió en el cruce de la Calle 4 y Unión, un punto comercial concurrido que rápidamente fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Policía de Investigación.

Vecinos identifican a Eugenio, víctima del tiroteo en Iztacalco

La víctima era un rostro conocido en el barrio. Según testimonios de vecinos recabados en el lugar, Eugenio se caracterizaba por ser un joven trabajador que iniciaba su jornada desde la madrugada.

Eugenio era conocido en este sitio porque se paraba muy temprano, prácticamente a las 5:00 de la mañana, de acuerdo con las declaraciones de los habitantes de la zona.

Sus familiares arribaron al sitio para realizar la dolorosa identificación del cuerpo, que quedó tendido sobre la banqueta tras el ataque.

#CDMX | Se registró un tiroteo que dejó como saldo a un hombre sin vida en calles de la colonia Agrícola Pantitlán en Iztacalco.



🎥: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/iEfvaEVgcA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2025

¿Qué pasó en la Agrícola Pantitlán? Sicarios iban por la carnicería

Aunque las balas acabaron con la vida del pollero, las primeras indagatorias sugieren que él podría no haber sido el objetivo principal. Reportes preliminares indican que los agresores llegaron hasta la mitad de la calle y comenzaron a disparar contra los locales; aparentemente, el ataque iba dirigido a un comercio de venta de carne contiguo.

Desafortunadamente, Eugenio salió de su local justo en el momento de la balacera y fue alcanzado por los proyectiles.

Más de 8 disparos y huida en moto

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) marcaron en la escena del crimen —utilizando vasos desechables para proteger la evidencia— entre 8 y 10 casquillos percutidos sobre la carpeta asfáltica.

Testigos señalaron que tras el ataque, el tirador corrió hacia una motocicleta donde lo esperaba un cómplice; abrazó al conductor y ambos huyeron a toda velocidad sin que hasta el momento haya detenidos.

Este hecho se suma a la tensión en la zona, pues apenas ayer se registró un operativo por denuncia de extorsión en el que resultó lesionado un policía, lo que mantiene en alerta a las autoridades de Iztacalco.