Mujer ejecuta a un hombre de un tiro directo en la Magdalena Mixiuhca, CDMX

Una tarde violenta se registró en la alcaldía Venustiano Carranza, donde una mujer de 30 años fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) tras presuntamente asesinar a sangre fría a un hombre en las calles de la colonia Magdalena Mixiuhca.

El ataque directo ocurrió en el cruce de las calles Potam y Río Bárcenas. Operadores del C2 Norte alertaron a los oficiales sobre una persona tirada en la cinta asfáltica; al llegar, los policías encontraron a un hombre de 31 años con una herida de bala en la región frontal derecha (un tiro en la frente).

¿Qué pasó en la Magdalena Mixiuhca? Así fue el ataque

Testigos en el lugar narraron a las autoridades la mecánica de los hechos: la víctima se encontraba en la vía pública cuando la agresora se le aproximó. Sin mediar palabra, sacó una pistola de entre sus ropas, disparó a quemarropa y emprendió la huida.

Gracias al señalamiento de los vecinos, los uniformados ubicaron a la sospechosa metros más adelante, en las calles Cumpas y Juan Pardavé. Tras interceptarla y realizarle una revisión preventiva, le aseguraron un arma de fuego corta, un cargador y seis cartuchos útiles.

"Paramédicos que llegaron al apoyo, lo diagnosticaron sin signos vitales por lesión de impacto de arma de fuego en región frontal lado derecho, por lo que se acordonó la zona y se informó a la autoridad ministerial para los servicios periciales", señaló la SSC CDMX en el comunicado .

#BoletínSSC | #DETENIDA | Luego de atender el reporte de una persona lesionada en la colonia #MagdalenaMixiuhca, de @A_VCarranza, personal de la #SSC detuvo a la posible responsable de agredir con disparos de arma de fuego a un hombre que perdió la vida.



A través de la… pic.twitter.com/UCTFRg5M5G — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 12, 2025

Al cruzar la información de la detenida, las autoridades descubrieron que no era la primera vez que enfrentaba a la justicia. La mujer cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México apenas en este año 2025, por Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La implicada fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por el delito de homicidio doloso.

