Huyeron en moto: Caen presuntos tras acribillar a dos sobre Vasco de Quiroga, en Santa Fe

Menos de 24 horas después de la violenta ejecución que paralizó la zona de Santa Fe , elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron la detención de dos hombres, de 21 y 42 años, señalados como los probables responsables del doble homicidio ocurrido sobre la avenida Vasco de Quiroga.

La captura se logró gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia del C2 Poniente, las cuales permitieron rastrear la ruta de escape de uno de los agresores, quien huyó del lugar del crimen a bordo de una motocicleta color gris.

Operativo en la colonia Granada por el asesinato de Vasco de Quiroga

Con las características de los sospechosos, los oficiales implementaron un operativo de vigilancia fija y móvil. Fue en el cruce de las calles Primavera y Corregidora, en la misma demarcación, donde ubicaron a dos sujetos manipulando bolsas con droga.

Al notar la presencia policial, los hombres intentaron correr, pero fueron interceptados metros adelante. Durante la revisión preventiva, se les aseguraron:



31 bolsitas de marihuana .

. Dinero en efectivo.

Dos teléfonos celulares.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Tras el seguimiento por el homicidio de dos personas ocurrido en la colonia #Granada, en la @AlcaldiaAO, personal de la #SSC detuvo a dos hombres posiblemente relacionados, en posesión de aparente marihuana, en calles de la misma demarcación.



Los… pic.twitter.com/9aNgqwyTPj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 12, 2025

¿Qué pasó en Santa Fe?: Ejecución directa en Vasco de Quiroga

Los hechos que motivaron la captura ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando dos jóvenes de aproximadamente 25 años que circulaban en motocicleta fueron asesinado a tiros en la esquina de Vasco de Quiroga y la calle Progreso, en la colonia Santa Fe.

Testigos señalaron que el ataque fue directo: los agresores abrieron fuego apuntando a la cabeza de las víctimas sin mediar palabra, lo que provocó pánico y caos vial en la zona poniente de la capital.

Historial delictivo: "Pájaros de cuenta"

Al cruzar la información de los detenidos, se reveló que ambos cuentan con antecedentes penales:



El joven de 21 años tiene un ingreso al Sistema Penitenciario en 2023 por delitos contra la salud.

tiene un ingreso al Sistema Penitenciario en por delitos contra la salud. El hombre de 42 años registra dos ingresos: uno en 2010 por Robo agravado y Lesiones calificadas, y otro apenas este 2025 por narcomenudeo.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.