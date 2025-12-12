Viernes complicado en CDMX: Festejos a la Virgen en la Basílica; marcha por las 40 horas colapsan la ciudad
¡Toma precauciones! Hoy 12 de diciembre la CDMX enfrenta el arribo masivo de peregrinos, el concierto de Bad Bunny, Fred Again y protestas laborales en el Zócalo.
Hoy, viernes 12 de diciembre, la CDMX vive una de las jornadas de movilidad más complejas del año debido a la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. El operativo "Bienvenido Peregrino 2025" espera una afluencia de 110 mil fieles en la Basílica, sumado a festejos en las 16 alcaldías.
Además del fervor religioso, la capital enfrentará caos vial por eventos masivos de entretenimiento. El concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros reunirá a 70 mil personas; mientras que a las 10:00 de la mañana, el "Frente Nacional por las 40 Horas" realizará una conferencia en Palacio Nacional para impulsar la reducción de la jornada laboral.
Marchas y eventos hoy 12 de diciembre 2025 en CDMX: Día de la Virgen y conciertos
Fervor Guadalupano: Operativo Peregrino
- Basílica de Guadalupe: Se mantiene el arribo masivo por el 494 Aniversario de la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Se estima un aforo de 110,000 personas.
- Festejos Locales: Habrá celebraciones religiosas simultáneas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México desde las 06:00 horas.
Protestas y concentraciones en CDMX
- Frente Nacional por las 40 Horas (Laboral):
- Hora: 10:00.
- Lugar: Palacio Nacional (Zócalo).
- Motivo: Informar sobre la iniciativa de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
- Refugio Franciscano A.C. (Animalista):
- Hora: 10:00.
- Lugar: Carr. México-Toluca Km 17.5 (Cuajimalpa).
- Acción: "Cadena humana" exigiendo la custodia de animales tras desalojo. Advertencia: Posible afectación de vialidades.
- Ex Trabajadores del IFT (Laboral):
- Hora: 10:00.
- Lugar: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (Insurgentes Sur No. 1143, Benito Juárez).
- Motivo: Exigen liquidación adicional al 100%.
- Colectiva "Minerva" (Justicia):
- Hora: 10:30.
- Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales (Col. San Rafael).
- Motivo: Exigen justicia para víctimas de violencia familiar y agresión sexual.