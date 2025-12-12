Viernes complicado en CDMX: Festejos a la Virgen en la Basílica; marcha por las 40 horas colapsan la ciudad

Hoy, viernes 12 de diciembre, la CDMX vive una de las jornadas de movilidad más complejas del año debido a la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. El operativo "Bienvenido Peregrino 2025" espera una afluencia de 110 mil fieles en la Basílica, sumado a festejos en las 16 alcaldías.

Además del fervor religioso, la capital enfrentará caos vial por eventos masivos de entretenimiento. El concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros reunirá a 70 mil personas; mientras que a las 10:00 de la mañana, el "Frente Nacional por las 40 Horas" realizará una conferencia en Palacio Nacional para impulsar la reducción de la jornada laboral.