Peligran mil perros y gatos: Bloquean la México-Toluca por desalojo del Refugio Franciscano

Un grupo de trabajadores y vecinos del Refugio Franciscano A.C. mantiene bloqueado un carril de la carretera federal México-Toluca, a la altura del kilómetro 17, generando afectaciones viales en la zona. La protesta surge como respuesta a lo que califican como un "desalojo injusto" que pone en riesgo la vida de más de mil perros y gatos que ahí se resguardan.

Los manifestantes denuncian que una juez ordenó la entrega inmediata del predio a los dueños legales, la Fundación Antonio Haghenbeck, sin garantizar el bienestar de los animales, muchos de los cuales sufren de abandono previo, heridas o maltrato.

Crisis en el refugio



La orden judicial exige la entrega inmediata del predio a la Fundación Antonio Haghenbeck, poniendo en riesgo a…

Denuncian "negocio inmobiliario" sobre bienestar animal

De acuerdo con los inconformes, existe un acuerdo histórico que estipulaba que el predio debía mantenerse como refugio animal, o bien, en caso de traslado, se debían construir instalaciones adecuadas antes de mover a la población canina y felina, condición que no se ha cumplido.

El abogado del Refugio Franciscano señaló una presunta maniobra inmobiliaria detrás del desalojo. Según la defensa, los dueños del terreno ya lo habrían vendido a un fideicomiso y lograron el cambio de uso de suelo con el objetivo de construir edificios de departamentos en el lugar.

"Nos quieren sacar para construir departamentos, ignorando el destino de más de mil animales que no tienen a dónde ir", reclamaron los manifestantes, quienes exigen la intervención de las autoridades para frenar el desalojo y respetar los acuerdos previos.

La protesta se mantiene activa, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones al circular por la zona de Cuajimalpa y Santa Fe.

Por su parte, el gobierno de la alcaldía Cuajimalpa comentó que personal de la alcaldía visitó el refugio para revisar la condición de los animales. "Hasta el momento la @FAHaghenbeck está atendiendo y revisando con veterinarios la condición de los gatos y perritos. Seguiremos pendientes del bienestar de los animales", señaló.