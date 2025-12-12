Logo Inklusion Sitio accesible
Metro CDMX hoy 12 de diciembre: ¿Cuáles son las Líneas con retrasos y complicaciones?

No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 12 de diciembre, para que puedas tomar precauciones en tu camino.

Metro CDMX EN VIVO 12 de diciembre.
Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy viernes 12 de diciembre? Retrasos y caos en Día de Virgen de Guadalupe|X: @MetroCDMX
Escrito por: América López, Iván Ramírez

Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 12 de diciembre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos.

Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy viernes 12 de diciembre? Actualizaciones importantes

Línea 3 se encuentra lenta

Usuarios en redes sociales comentan que la Línea 3 se encuentra muy lenta, por lo que piden al servicio acelerarse.

Comienza servicio este viernes 12 de diciembre

Comienza el servicio del Metro CDMX para este viernes 12 de diciembre. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 21° C Mín. 7° C.

