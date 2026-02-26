Asesinan a Julio César Beltrán, músico de “Grupo Arraigado”, durante ataque en Culiacán, Sinaloa

El acordeonista Julio César Beltrán, integrante de "Grupo Arraigado", fue asesinado la tarde del miércoles 25 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, mientras circulaba en su vehículo por el Malecón Viejo, según los primeros reportes.

Tras difundirse la noticia, las redes sociales del grupo confirmaron que la víctima del ataque armado era el músico sinaloense de 30 años.

¿Qué se sabe del asesinato del músico del "Grupo Arraigado"?

De acuerdo con reportes locales, la agresión ocurrió cuando el músico circulaba en su camioneta por el bulevar Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, cuando sujetos armados lo interceptaron y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle.

Una vez logrado su cometido, los sujetos huyeron, dejando atrás el cuerpo del acordeonista sinaloense. Minutos más tarde, autoridades acordonaron la zona y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

"Grupo Arraigado" confirma la muerte de su acordeonista

La muerte de Julio César Beltrán fue confirmada por "Grupo Arraigado" a través de redes sociales, donde compartieron un mensaje de despedida para su compañero.

En el comunicado, la agrupación lo describió como un hombre dedicado a su familia, responsable y cercano a quienes lo rodeaban. También destacaron su papel como padre, hijo y amigo.