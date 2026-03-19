Asesinan a Nazaret Cortés, comisaria ejidal en Oaxaca que protegía la fauna y evitaba la caza de venados

Durante la madrugada del jueves 19 de marzo, la activista ambiental y presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam, Nazaret Cortés Velasco, fue asesinada durante una emboscada en Oaxaca.

La defensora ambientalista viajaba junto con su hija cuando sujetos armados atacaron a balazos su camioneta. Por este hecho, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por feminicidio.

Investigan feminicidio de Nazaret Cortés, comisaria ejidal de San Pedro Totolápam, Oaxaca

Primeros reportes apuntan a que Nazaret Cortés, de 38 años, recibió múltiples disparos mientras circulaba sobre el kilómetro 80 de la carretera federal 190, en compañía de su hija. Ambas regresaban a la localidad, tras presuntamente asistir a la calenda de San José de Gracia.

Las autoridades confirmaron que la mujer fue encontrada sin vida en ese tramo carretero, con lesiones ocasionadas por disparos de arma de fuego. Mientras que su hija tuvo que ser trasladada a un hospital cercano para su valoración.

En el parabrisas de la camioneta se contabilizaron hasta 12 orificios causados por el ataque. Además, en el suelo se encontraron hasta 29 casquillos percutidos de calibre .9 mm.

Aunque las autoridades aseguran que cuentan con varias líneas de investigación, versiones preliminares vinculan la emboscada con las disputas territoriales y de recursos que persisten en la zona.

Nazaret Cortés defendía a los venados y la fauna en Oaxaca

Días antes del asesinato de la lideresa agraria, Cortés Velasco habría participado en una jornada de Ordenamiento Territorial Comunitario con el fin de proteger la fauna de la región de Valles Centrales en Oaxaca.

La víctima dio a conocer la instalación de cámaras trampa para monitorear las especies endémicas de San Pedro Totolápam, así como para frenar la cacería de venados.

Activismo y defensa del territorio: una amenaza de muerte en México

Lamentablemente, la violencia en México volvió a cobrar la vida de una defensora del territorio, que solo buscaba hacer conciencia de la flora y fauna de la región oaxaqueña.

A pesar de que la Fiscalía del Estado aseguró que ya se abrió una carpeta de investigación, la pregunta sigue siendo: ¿esta vez se hará justicia o será otro feminicidio más sin resolver?

