Fiscalía de Veracruz lanza sitio para identificar 79 cuerpos de personas fallecidas

La Fiscalía de Veracruz puso en línea un micrositio para que familiares de personas desaparecidas puedan identificar a algunas de las 79 personas registradas como fallecidas y en resguardo temporal en la entidad. El portal publica las fechas de muerte y los resultados del cotejo de huellas dactilares con la base del Instituto Nacional Electoral; los cuerpos permanecen en los Servicios Médicos Forenses del estado.

Micrositio de la Fiscalía de Veracruz: pasos para la identificación de cuerpos

Lisbeth Aurelia Jiménez, fiscal general de Veracruz, dijo que el micrositio está diseñado para ayudar a identificar a las personas fallecidas y para dar acceso a esa información a sus familiares desde cualquier parte del país.

El sitio brinda fichas con fotos, nombres y estados de origen de los cuerpos a resguardo de las autoridades veracruzanas. El portal está disponible en la dirección https://fiscaliaveracruz.gob.mx/boletin-de-persona-identificada/

A pocas horas de la puesta en marcha, la Fiscalía informó que el primer resultado positivo fue la identificación de Sedas Luna Benito, originario de Puebla. En total, la dependencia confirmó que 13 personas han sido reconocidas gracias al nuevo sitio.

El contexto detrás de la protesta de las madres buscadoras en Xalapa

La presentación del micrositio, sin embargo, no calmó a todas las familias afectadas. Durante el acto oficial en Xalapa, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas interrumpieron el evento para reclamar a autoridades y legisladores la falta de apoyo que, según ellos, sufren desde hace años. Las madres buscadoras acusaron que la presentación se convirtió en un acto político y perdieron la confianza en el respaldo gubernamental.

Los colectivos denunciaron además que las autoridades estatales se han negado a participar en jornadas de campo en la zona de Córdoba, situación que, afirmaron, obliga a las familias a realizar las labores de búsqueda sin apoyo técnico.

Marcela Zurita Rosas, coordinadora del colectivo Madres Luna de Córdoba, aseguró que son las familias las que “bajan a los pozos” porque el personal asignado no cuenta con capacitación o se rehúsa a arriesgarse.

Frente a las acusaciones, el subsecretario de Gobierno del Estado, José Manuel Pozos Castro, evitó emitir declaraciones públicas. La Fiscal General se disculpó con las madres buscadoras en caso de que el acto haya resultado ofensivo y convocó a una reunión. Finalmente, los colectivos aceptaron sostener la mesa de trabajo pactada para plantear demandas y dar seguimiento a cada caso.

