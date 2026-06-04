La capacidad máxima del cuarto estadio más grande de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™; ¿cuántos caben en el recinto en Monterrey?

Con la cuenta regresiva en marcha para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los ojos del mundo del fútbol comienzan a posarse en las sedes mexicanas. Uno de los recintos más modernos y espectaculares que albergará la justa mundialista es el coloso de Monterrey, una joya arquitectónica cuya imponente estructura y capacidad están listas para recibir a miles de aficionados locales e internacionales.

El inmueble regiomontano fue construido en un período de cuatro años tras una inversión de 200 millones de dólares (USD), levantándose sobre una enorme superficie de terreno de 245 mil 000.471 metros cuadrados. Para su edificación, se requirió una colosal labor de ingeniería que empleó seis mil 300 toneladas de acero, aluminio en cubierta, fachada y canceles, así como cinco mil 600 toneladas de varillas y 57 mil metros cúbicos de concreto. Todo coronado por una impresionante cubierta de lámina de aluminio Kalzip que mide 54 mil metros cuadrados.

¿Cuál es el aforo oficial del estadio?

Para responder a la gran pregunta de los aficionados, el recinto de Monterrey tiene una capacidad total para 51 mil espectadores. La distribución de los asientos dentro de este coloso está diseñada para ofrecer una experiencia cómoda y de primer nivel, dividiéndose de la siguiente manera:

43 mil butacas generales.

butacas generales. Five mil localidades estilo club seats .

localidades estilo . 324 suites exclusivas.

Las dimensiones físicas del lugar también imponen: consta de 106 mil 265.44 metros cuadrados de obra, una altura exterior norte de 49 metros, una altura norte de volado a cancha de 59 metros, un largo de norte a sur de 269 metros y un ancho de este a oeste de 227 metros, conformando un perímetro exterior total de 814 metros. El volado de la cubierta alcanza los 55 metros.

Tecnología y comodidades de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Además de su aforo, el estadio destaca por su infraestructura interna orientada al entretenimiento y la logística de grandes eventos. El interior alberga más de 900 pantallas distribuidas en las zonas comunes, junto con 37 concesiones comerciales en donde se pueden encontrar una gran variedad de productos y esquilmos que satisfacen las necesidades de los asistentes durante los partidos.

En el terreno de juego, la experiencia visual está garantizada por dos pantallas gigantes con tecnología LED ubicadas en las esquinas suroriente y surponiente, las cuales deslumbran con sus dimensiones de 8.40 metros de largo por 19 metros de ancho. El sistema se complementa con equipo de audio de alta fidelidad BOSE para hacer de cada evento una experiencia única. Finalmente, para los requerimientos operativos de las selecciones y los espectáculos, el edificio está equipado con siete vestidores y un túnel de acceso de servicio directo que facilita las labores de montaje y desmontaje.

