¡Exigen justicia para ‘Choco’! Asesinan a perro chihuahua en calles de Santiago, Nuevo León

¡Con los lomitos no! Un acto de violencia, dejó con el corazón roto a la señora Josefina, dueña de ‘Choco’, el perro chihuahua asesinado a balazos por, presuntamente, uno de sus vecinos en el municipio de Santiago, Nuevo León.

“Sí me avisaron, y ya de cuenta que estaba viendo a un niño ahí tirado (...) Yo me asusté demasiado”, compartió Josefina, dueña del perrito.

’Choco’ jugaba en las calles cuando fue asesinado por el vecino de Josefina

Los hechos ocurrieron en las calles de la colonia Los Cavazos en Santiago, Nuevo León; ‘Choco’ se encontraba jugando cerca de su casa, cuando de repente se escuchó un balazo, junto con el lamento de un animal, rápidamente, Josefina salió corriendo y se encontró con a su perro tirado en el suelo con un impacto de bala en la cabeza.

El sobrino de Josefina fue quien denunció los hechos a las autoridades, quienes confirmaron que el disparo había sido con un calibre 22; presuntamente el responsable de la muerte de ‘Choco’, fue Jorge Armando “N”, vecino de la señora Josefina, quien es policía.

Tras el reporte de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Santiago dijo que Jorge Armando “N”, quien ha prestado sus servicios por 19 años, se encontraba en incapacidad desde el mes de enero 2025, y en caso de que sea culpable, será dado de baja.

Josefina y su sobrino exigen justicia por la muerte de ‘Choco’;

La policía municipal acudió a la colonia Los Cavazos; sin embargo, no lograron que el presunto responsable saliera del domicilio. Tiempo después, la esposa del agresor, sostuvo una pelea con la señora Josefina, terminando con un “perdón” del responsable.

“Él me pidió perdón, pero un perdón no sirve de nada. Con un perdon no solucionada nada”, dijo Josefina.

Hoy, la señora Josefina y su familia, exigen justicia por ‘Choco’, por lo que le piden a las autoridades municipales que tomen las acciones correspondientes en contra del agresor, pues pone en peligro a las y los habitantes de la zona.

“Imagínate que le da un niño o algo así (...) Una bala perdida puede ocasionar un accidente mucho más grave”, declaró el sobrino de la señora Josefina, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).