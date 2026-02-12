Iba por cervezas: Asesinan a cantante de narcocorridos en Tláhuac, CDMX

Un cantante de narcocorridos fue asesinado en calles de la colonia Los Olivos, en la alcaldía Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

El artista identificado como Juan Carlos Santiago Galván, conocido como AfroSan, fue atacado a balazos, mientras se disponía a comprar unas cervezas, según se informó de manera preliminar.

Hasta el momento, autoridades no han informado avances en la investigación, mientras el caso se suma a una serie de hechos violentos registrados en la zona.

¿Quién era Juan Carlos Santiago, cantante asesinado en Tláhuac?

Juan Carlos Santiago era un cantante de narcocorridos que había ganado notoriedad debido a las letras que hacían referencia a grupos criminales que operan en la zona de Tláhuac, entre ellos una célula vinculada a los llamados hijos de “El Ojos”.

Además de su proyecto AfroSan y sus Centenarios, el músico había realizado colaboraciones con agrupaciones del género, como Los Pilotos del Terre, lo que le permitió construir una base de seguidores, principalmente en la zona oriente de la capital.

¿Cómo ocurrió el ataque en Tláhuac, CDMX?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando Juan Carlos Santiago salió de su domicilio para comprar cervezas en una tienda cercana, en la colonia Los Olivos.

Versiones preliminares señalan que el cantante habría sostenido una discusión con al menos dos sujetos. Minutos después, una camioneta se detuvo en el lugar, de la cual descendieron dos hombres. Uno de ellos le disparó a quemarropa, impactándolo principalmente en la cabeza.

El ataque fue directo y ocurrió sin que mediara palabra, según relataron testigos a las autoridades. Hasta el momento, autoridades no han dado a conocer si hay detenidos por el homicidio.

Narcocorridos y posibles líneas de investigación

Aunque las autoridades no han confirmado el móvil del crimen, de manera extraoficial trascendió que el ataque podría estar relacionado con las canciones que interpretaba, las cuales hacían alusión a grupos criminales que operan en Tláhuac.

Incluso en sus redes sociales, de manera esporádica, enviaba saludos a sus seguidores, quienes presuntamente tendrían afinidad con la Unión Tepito.

“Hola, ¿qué tal? Quiero mandar un saludo a mis compas Irving de la V, a todo el equipo de la Unión Tepito y a los morros de la UJ-40”, se escucha decir en uno de los videos difundidos en sus plataformas.

Hasta ahora, ninguna dependencia ha corroborado esta versión, por lo que se mantiene únicamente como una línea de investigación no confirmada.

Mientras tanto, seguidores del cantante han expresado mensajes de despedida en redes sociales, donde Juan Carlos Santiago mantenía actividad constante y promoción de su música.