Violencia en Edomex: balacera deja un muerto y un herido en Cuautitlán Izcalli

La violencia en México no se detiene, y es que este domingo 31 de mayo se registró una fuerte balacera en el municipio de Cuautitlán Izcalli, al noroeste del Estado de México (Edomex).

El saldo del ataque armado fue de una persona muerta y otra persona herida, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital cercano para su valoración médica.

Balacera hoy en Cuautitlán Izcalli, Edomex

De acuerdo con la información disponible, dos personas fueron baleadas al interior de una casa ubicada en la colonia Ejidal San Isidro.

Al escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, vecinos de la zona se alarmaron y de inmediato dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

Una vez que llegaron a la zona de fuego, policías encontraron a una persona sin signos vitales, y otra más lesionada, por lo que requirió ser trasladada a un hospital.

En cuanto a los agresores, se sabe que lograron darse a la fuga, sin que vecinos pudieran ver el rumbo que tomaron poco después de la balacera.

Acordonan zona donde ocurrió la balacera en Edomex

La zona permaneció bajo resguardo de las autoridades durante varias horas, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaban las diligencias ministeriales correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Asimismo, peritos y agentes de la Policía de Investigación llevaron a cabo el levantamiento y análisis de diversos indicios localizados tanto en la escena principal como en calles cercanas.

La información obtenida será clave para reconstruir la mecánica de los hechos, identificar a los posibles responsables y determinar el móvil del ataque.