¡Por todas partes! Unidades Móviles de Licencia Edomex llegan a decenas de municipios este junio

Si tienes pendiente sacar o renovar tu licencia de conducir en el Estado de México, junio podría ser el mejor momento para hacerlo. Las Unidades Móviles de Licencias Edomex volverán a recorrer decenas de municipios durante las próximas semanas, acercando el trámite a miles de conductores que buscan evitar largos traslados, citas complicadas o filas que pueden consumir gran parte del día.

La ventaja es clara: en lugar de desplazarte hasta una oficina fija, el servicio llegará a distintos puntos del estado para facilitar la expedición y renovación de licencias; sin embargo, hay un detalle importante que muchos pasan por alto; las ubicaciones cambian constantemente y algunas sedes permanecen solo unos días antes de trasladarse a otro municipio.

Por eso, consultar con anticipación el calendario oficial puede marcar la diferencia entre resolver el trámite en unos minutos o encontrarte con que la unidad ya cambió de ubicación.

Consulta si las Unidades Móviles de Licencia Edomex llegarán a tu municipio este junio

Si planeas conducir durante las vacaciones de verano o simplemente quieres poner tus documentos en regla, revisar las fechas y municipios donde estarán las Unidades Móviles de Licencias Edomex durante junio puede ahorrarte tiempo, dinero y más de un dolor de cabeza.

Estas son las ubicaciones exactas del 1 al 6 de junio de las unidades móviles en el Edomex :

Martes 2 de junio

Villa de Allende: Frente al Palacio Municipal; Manzana 005, Colonia Centro

San Felipe del Progreso: Frente al Palacio Municipal; Plaza y Posadas Garduño s/n, Colonia Centro

Ozumba: Frente al Palacio Municipal; Plaza de la Constitución 1, Colonia Centro

Miércoles 3 de junio

San Felipe del Progreso: Frente al Palacio Municipal; Plaza y Posadas Garduño s/n, Colonia Centro

Villa de Allende: Frente al Palacio Municipal; Manzana 005, Colonia Centro

Ozumba: Frente al Palacio Municipal; Plaza de la Constitución 1, Colonia Centro

Jueves 4 de junio

San Felipe del Progreso: Frente al Palacio Municipal, Plaza y Posadas Garduño s/n, Colonia Centro

Villa de Allende: Frente al Palacio Municipal; Manzana 005, Colonia Centro

Ozumba: Frente al Palacio Municipal; Plaza de la Constitución 1, Colonia Centro

Viernes 4 de junio

San Felipe del Progreso: Frente al Palacio Municipal; Plaza y Posadas Garduño s/n, Colonia Centro

Villa de Allende: Frente al Palacio Municipal; Manzana 005, Colonia Centro

Atlautla: Frente al Palacio Municipal; Avenida Independencia, Colonia San Jacinto

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¿Cuánto cuesta sacar o renovar la licencia de conducir en Edomex durante 2026?

Antes de acudir a las Unidades Móviles de Licencias Edomex, es recomendable verificar cuánto cuesta el trámite que necesitas realizar. Ya sea para obtener una licencia por primera vez, renovarla o solicitar un duplicado, las autoridades estatales recuerdan que el pago correspondiente debe realizarse previamente y presentar el comprobante para agilizar la atención.

Estos son los costos vigentes para tramitar una licencia de conducir en el Estado de México durante 2026:



Licencia tipo A para automovilista: 777 pesos

Licencia tipo C para motociclista: 777 pesos

Licencia tipo E para chofer particular: 1,017 pesos

Permiso provisional tipo B para menores de edad: 777 pesos

Permiso provisional tipo A para menores de edad: 3,694 pesos

Duplicado de licencia: 525 pesos

Antes de presentarte en las Unidades Móviles de Licencias Edomex, verifica que el pago corresponda al tipo de trámite que realizarás y lleva contigo una identificación oficial vigente, así como la documentación requerida. Tener todos los requisitos completos puede ayudarte a evitar filas innecesarias y concluir el trámite en una sola visita.